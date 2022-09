7 de Setembro: Bolsonaristas preparam caravanas e motociata em SP

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) contabilizam ao menos 250 caravanas que vão partir a caminho de São Paulo para participar das manifestações preparadas para o Bicentenário da Independência em 7 de setembro. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, uma motociata também vai sair do Parque do Ibirapuera rumo à Avenida Paulista. Um efetivo de cerca de 2,5 mil policiais, 512 viaturas, 48 cavalos e cinco helicópteros foi destacado para “preservar a ordem pública, e prevenir a incidência de delitos”, de acordo com informações da pasta.

“Faremos uma carreata em apoio ao presidente Bolsonaro pela nossa liberdade e direito de expressão, queremos que a Constituição seja seguida”, afirmou Alex Timóteo. Ele organiza uma caravana de carros, motos e vans que partem de Jundiaí (SP) no dia 7. O grupo, segundo ele, conta com cerca de 150 pessoas. Diego Formenti, organizador de outro grupo que parte de Itapira (SP) calcula 184 participantes que partem na manhã do dia 7 rumo a São Paulo.

Páginas bolsonaristas repercutem que há 253 grupos como estes preparados para participar das atividades em São Paulo, e outros 30 que vão à Brasília.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, participam da operação os comandos de Policiamento da Capital (CPC), Trânsito (CPTran), Choque (CPChq), Corpo de Bombeiros (CCB) e Aviação (CavPM). A PM vai estar presente na reabertura do Museu do Ipiranga, no Parque da Independência e nas manifestações na Avenida Paulista. Também prevê acompanhar acompanhar a realização de uma motociata no Parque do Ibirapuera, iniciativa que antes se opunha.

Segundo a pasta, são esperadas ainda 10 mil pessoas no desfile cívico-militar que ocorre pela manhã na Avenida Dom Pedro I.

Avenida Paulista

Enquanto o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) concentrou sua agenda do feriado de 7 de setembro no Rio e em Brasília, 13 grupos com discursos radicais e ligação com candidatos de direita reservaram espaços para tomar a Avenida Paulista com carros de som, como mostrou o Estadão. Na lista estão Destro, Patriotas do QG, Patriotas do Brasil, Movimento Monarquista, Damas de Aço e Trio Elétrico Sol Nascente. O Patriotas do QG, por exemplo, prega “intervenção militar com Bolsonaro no poder”.

No dia da comemoração da Independência do Brasil, em 2021, manifestação lotou a Avenida Paulista com simpatizantes e apoiadores do presidente Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Na Praça da Sé, movimentos populares vão promover uma ação de combate à fome, que também será acompanhada pela PM. A atividade contará com ato político e distribuição de café da manhã para 3 mil pessoas.

Este é um dos únicos atos da manifestação do Grito dos Excluídos que ocorre tradicionalmente na data deste 1995. Os partidos que formam a coalizão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) optaram por não disputar as ruas com bolsonaristas no 7 de Setembro e, por isso, desta vez decidiu marcar um ato político expandido para o próximo sábado, em local ainda não definido.

Mapa

O mapa do feriado na Avenida Paulista foi traçado na sexta-feira, em uma reunião com representantes dos movimentos que apresentaram interesse em se manifestar. Participaram da reunião representantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), da Guarda Civil Metropolitana (GCM), da Subprefeitura da Sé, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e do Ministério Público.

Há preocupação também com o espaço aéreo no Ipiranga. Só será autorizado o voo de drones, durante o desfile, mediante liberação do IV Comando Aéreo Regional da Força Aérea Brasileira. Os equipamentos sem autorização estarão passíveis de apreensão.

Serviços

No feriado, a operação de todas as linhas metropolitanas gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) vão seguir a programação de domingos. “A circulação das linhas será monitorada e, se necessário, ajustes na programação ou na frota poderão ser realizados”, afirmou a empresa em nota.

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) e as concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade vão monitorar suas operações para fazer ajustes na circulação de trens e ônibus, conforme necessidade de atendimento.

As Linhas 1-Azul e 2-Verde do Metrô funcionarão com operação normal, ou seja, com frota equivalente à de um dia útil. As Linhas 3-Vermelha e 15-Prata, no entanto, seguirão programação semelhante à de sábados. Trens reservas entrarão em operação sempre quando necessário.

O Metrô preparou ainda um esquema especial para a manifestação que acontecerá na Avenida Paulista. Caso haja necessidade, haverá aumento na oferta de trens nas linhas que levam ao local da manifestação.

Já nas linhas da CPTM e na Linha 4-Amarela, os intervalos no feriado seguirão a programação horária equivalente à de um sábado. A operação da Linha 5-Lilás seguirá a programação de domingo e as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda seguirão a programação horária equivalente à de um sábado.

A Secretaria Municipal das Subprefeituras realizará a fiscalização de ambulantes e a limpeza após evento, afirmou a prefeitura em nota. “Os agentes da GCM prestarão apoio na proteção dos agentes públicos que atuam frente a fiscalização do comércio ambulante, seguindo as diretrizes de suas atribuições legais, inclusive atuando de forma preventiva contra os crimes de oportunidade.”