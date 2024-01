Falta comentar, com maior detalhe, a agenda legislativa. Muita atenção tem sido dedicada, com razão, às disputas entre Executivo e Legislativo por emendas, cargos, e influência. Mas também é importante olhar para o conteúdo da agenda. Mesmo em ano de eleição municipal, este será mais um ano de intensa atividade no Congresso, com decisões críticas pela frente.

A começar pela reforma tributária. As diversas frentes parlamentares que representam interesses empresariais, em reunião nesta terça-feira, 30, começaram a traçar estratégias em comum para a enorme tarefa de regulamentar o novo sistema de impostos sobre consumo, conforme a emenda constitucional aprovada em 2023. Para muitos, a parte mais difícil do trabalho ainda está por vir. Mas, do ponto de vista político, há poucas chances de que a reforma fique pelo caminho. Atrasos sim, são possíveis, mas é muito improvável que Congresso e governo desistam da reforma. Decisões como a futura alíquota do imposto sobre consumo e os produtos que terão descontos ou cashback serão amadurecidas em 2024.