Opinião | Medo de errar no pacote fiscal pode custar caro a Lula

Com o pacote, Lula mostrou mais uma vez que concorda com a necessidade de medidas de controle de gasto. Além de bloquear despesas do Orçamento, ele aceitou mudanças em áreas muito sensíveis, como a política de valorização do salário mínimo. O contexto político atual permite esse tipo de movimento. Lula tem hoje um índice de aprovação alto, perto de onde estava no início do mandato, em meio a uma economia aquecida. Isso mantém a confiança em Fernando Haddad como condutor da política econômica – pois, afinal, os números da “economia real” estão indo bem. Mas, ao mesmo tempo, Lula reconheceu que, se nada fosse feito, esse bom momento acabaria antes de 2026; uma correção de rota o manteria competitivo para a reeleição.

Esse diagnóstico já tem estado claro há meses, e foi o que abriu as portas do Planalto para semanas de intensa negociação em novembro para definição do pacote fiscal. A novidade que veio com o anúncio foi o tamanho da preocupação de Lula em controlar a comunicação das medidas de modo a evitar qualquer risco de desagradar os eleitores. Já se sabia que o pacote seria modesto, e que as medidas seriam desenhadas de forma que pudessem ser comunicadas como um reforço das atuais políticas sociais, e não como um corte de gastos. Mas, por cima de tudo isso, Lula fez questão de destacar a promessa de isentar a classe média (com renda de até R$ 5 mil mensais) do imposto de renda. Uma blindagem completa em termos de comunicação política, mas que veio a um custo bastante alto do ponto de vista das expectativas de mercado, dada a falta de explicações sobre a natureza dessa reforma.