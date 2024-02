A fala de Lira caiu mal entre deputados que apreciam uma boa relação com o governo de ocasião. Ainda mais quando ficou claro que Lula não cederia à pressão pela substituição do ministro Alexandre Padilha, e que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, não convocaria rapidamente uma sessão para derrubada de vetos presidenciais – como os que afetaram o cronograma de pagamento de emendas parlamentares.

Foi um desgaste desnecessário para Lira, que viu muitos deputados começarem a especular sobre outros nomes para sua sucessão. Candidatos que já circulam desde o ano passado, mas que sempre foram vistos com chances remotas, começaram a aparecer com mais frequência nas conversas. Elmar Nascimento ainda é tratado como favorito, pelo provável apoio de Lira, mas Marcos Pereira, Antonio Brito e Isnaldo Bulhões ganharam algum espaço para tentar se cacifar.

Para o governo, a situação atual é bem-vinda. Lula se manteve firme com Lira porque sua popularidade segue estável, e a economia ainda está firme. As negociações podem até ser duras, mas parlamentares não querem saber de crise, rompimento, em circunstâncias assim. Lira terá dificuldades em manter a corda esticada, o que é bom para a agenda legislativa do governo e para as perspectivas de aprovação de várias medidas da pauta ambiental e tributária, entre outras.