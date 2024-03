Suspeitos de mandar assassinar Marielle são transferidos para presídio federal em Brasília

Após o anúncio da homologação da delação de Ronnie Lessa, no último dia 19, Chiquinho disse que foi “surpreendido por especulações” que o envolviam nos assassinatos. O deputado afirmou que “seu convívio com a vereadora sempre foi amistoso e cordial, sem espaço para desavenças, uma vez que ambos compartilhavam dos mesmos posicionamentos acerca da instalação de condomínios em comunidades carentes na zona oeste do Rio de Janeiro”.

Ronnie Lessa, condenado em fevereiro a seis anos de prisão por contrabando de peças de armas, também citou em sua delação o conselheiro do TCE, Domingos Brazão, irmão de Chiquinho, como o autor intelectual dos assassinatos, segundo o site The Intercept Brasil. A defesa informou, na sede da Polícia Federal do Rio, neste domingo, que Domingos não conhecia Marielle.