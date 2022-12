Tarcísio anuncia mais três secretários e novo presidente do Butantan

O grupo de transição do governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 30, os nomes de 3 novos secretários e do próximo presidente do Instituto Butantan.

O deputado federal bolsonarista Guilherme Derrite (PL), conhecido como Capitão Derrite, foi confirmado na Segurança Pública, o deputado federal e pastor Roberto de Lucena (Republicanos) na secretaria de Turismo e o ex-prefeito e presidente do PSD, Gilberto Kassab, na secretaria de Governo. Esses nomes já haviam sido antecipados pelo Estadão.

Leia também Pressão de aliados de Bolsonaro sobre Tarcísio mira Cultura e nova ‘Secretaria da Família’ em SP

Kassab foi confirmado na secretaria do governo. Foto: Beatriz Bulla/Estadão

Além deles, foi anunciado o médico infectologista Esper Kallás como novo presidente do Instituto Butantan. Inês Coimbra foi reconduzida para a Procuradoria Geral do Estado.

Já foram anunciados até o momento Arthur Lima na Casa Civil, Eleuses Paiva na Saúde, Renato Feder na Educação e Natalia Resende na Infraestrutura, Meio Ambiente e Transportes.

“Seguimos os mesmos critérios de escolha até o momento: profissionais com capacidade, com conhecimento técnico, que já atuaram na área, participaram da montagem do nosso plano de governo e conhecem as necessidades de cada área para fazer a diferença pela população e do nosso Estado”, disse Tarcísio aos jornalistas.

Indicado pelo clã Bolsonaro, Guilherme Derrite é oficial da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) e comandou a Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) de 2010 a 2013. O deputado é afinado com a ala mais ideológica do bolsonarismo e já se manifestou contra o uso de câmeras nos uniformes dos policiais.

Publicidade

A confirmação de Gilberto Kassab como secretário de governo confirma que o ex-ministro será o o homem forte na articulação política paulista ao mesmo tempo que negocia com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva espaços para o PSD no primeiro escalão federal.

Já Roberto Lucena, que é pastor evangélico e está no terceiro mandato como deputado federal, contempla uma demanda do Republicanos, sigla ligada à Igreja Universal.

Lucena foi secretário de Turismo em São Paulo em 2015 e 2016 no governo Geraldo Alckmin e vice-presidente da Comissão do Turismo da Câmara dos Deputados.

Escolhido para comandar o Butantan, Esper Kallas foi uma escolha técnica. Ele é médico infectologista é professor titular do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina, da Universidade de São Paulo (USP) e coordena o Centro de Pesquisas Clínicas do Hospital das Clínicas da FMUSP.

Kallas tem quase 270 trabalhos científicos publicados, principalmente na área de doenças infecciosas. Participou do desenvolvimento de novos meios para tratar e prevenir a infecção pelo HIV e estudos para compreender viroses transmitidas por mosquitos, como Zika, Dengue e Febre Amarela.

Inês Coimbra, escolhida Procuradora Geral de São Paulo, é advogada, mestre em Direito do Estado pela PUC-SP e professora do curso de especialização em Direito Administrativo da instituição.

Procuradora estadual de carreira há 18 anos com atuação nas áreas de regularização fundiária e imobiliário, saúde, habitação popular, concessões e PPPs. Desde 2018, chefe da assessoria jurídica do gabinete da PGE. Em 2022 nomeada Procuradora Geral do Estado, sendo a primeira mulher negra a ocupar o cargo.