Tarcísio avalia denúncia contra Moraes como grave e pede investigações

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), considerou como graves as mensagens que mostram que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenou de forma não oficial a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news.

“Acho que é grave, acho que tem que ser investigado, tem que ser esclarecido. As pessoas, qualquer autoridade, devem satisfação à sociedade. É um caso que tem que ser apurado com todo rigor e ter as consequências necessárias”, afirmou o governador, nesta quarta-feira, 14.

O governador Tarcísio de Freitas em solenidade ao lado do ministro Alexandre de Moraes Foto: Wilton Júnior/Estadão