Tarcísio de Freitas não consegue se lembrar do local onde vota em SP durante entrevista

O candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse nesta quinta-feira, 22, que não se recordava do bairro e do local de votação no município de São José dos Campos, interior de São Paulo. Questionado sobre onde vota, o ex-ministro afirmou apenas ser “um colégio”, sem saber informar qual. “Agora fugiu à cabeça”, afirmou em entrevista à Rede Vanguarda, filiada da Rede Globo.

O ex-ministro nasceu no Rio e, até o início da corrida eleitoral, morava em Brasília. Para poder concorrer ao Palácio dos Bandeirantes, transferiu seu título e declarou endereço em São José dos Campos, onde afirma ter familiares residindo há mais de 20 anos. A mudança repentina foi questionada em inquérito do Ministério Público, mas o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) rejeitou por unanimidade a ação movida contra ele.

Na entrevista desta quinta-feira, Tarcísio justificou a escolha por São José por conhecer a cidade e ter familiares morando no município. “No período do Ministério (da Infraestrutura) trabalhamos na questão da (rodovia) Dutra, na questão da concessão do aeroporto, que foi logo após passado para iniciativa privada. Trouxemos investimentos para essa região, tenho familiaridade, tenho vínculo afetivo, frequentei muito durante um período da minha vida, é o local mais lógico para estabelecer domicílio eleitoral”, afirmou.

A campanha do governador Rodrigo Garcia (PSDB), que disputa o segundo lugar nas pesquisas com Tarcísio, ironizou a falha do concorrente no Twitter. “Já que é a primeira vez que você vota em SP, clica aqui pra descobrir o seu local de votação”, escreveu, inserindo um link do Tribunal Superior Eleitoral que ajuda o eleitor a saber onde vota.