Tarcísio declara apoio a Bruno Engler em Belo Horizonte; veja vídeo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), declarou apoio ao deputado estadual Bruno Engler (PL), candidato à prefeitura de Belo Horizonte, em vídeo publicado nas redes sociais do candidato nesta terça-feira, 22. O governador disse que vai “compartilhar experiências” com Engler para ajudá-lo no eventual comando do Executivo municipal.

PUBLICIDADE Segundo Tarcísio, Belo Horizonte precisa de renovação e “sangue novo”. O governador ainda se colocou como fiador de Engler, garantindo que candidato do PL tem políticas públicas de qualidade para a capital mineira. O Republicanos, partido de Tarcísio, teve candidato em Belo Horizonte. Mauro Tramonte e a legenda não declararam apoio a ninguém no segundo turno oficialmente. O presidente da sigla em Minas, Euclydes Pettersen, no entanto, se encontrou com lideranças do PL, partido de Engler.

O deputado estadual Bruno Engler (PL) reúne nomes da direita em torno de sua campanha à prefeitura de Belo Horizonte Foto: Clarissa Barçante/ALMG

Em suas redes sociais, Pettersen confirmou o encontro e disse que busca uma cidade mais próspera. “Estamos sempre em busca do melhor caminho para Belo Horizonte, por Minas. A nossa missão é clara: garantir que as escolhas representem verdadeiramente a vontade do povo, com diálogo e compromisso. Vamos juntos construir uma cidade mais justa e próspera”, escreveu.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também declarou apoio ao candidato do PL em 17 de outubro. “Bruno Engler é um jovem que tem grande potencial, que pode somar muito para o desenvolvimento de Belo Horizonte”, disse.