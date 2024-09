Tarcísio Motta é bolsonarista? Candidato a prefeito do Rio responde a perguntas frequentes sobre ele

BRASÍLIA – Mesmo filiado ao PSOL desde a fundação do partido, muitos moradores do Rio de Janeiro ainda confundem o deputado federal Tarcísio Motta com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Essa confusão causada pelo homônimos leva diversos cariocas a questionarem ao Google se o parlamentar psolista é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“De jeito nenhum. Nós estamos do outro lado do espectro político. Eu sou de esquerda, filiado ao PSOL desde a fundação, então não sou bolsonarista”, disse.

E é isso que Tarcísio respondeu no Joga no Google - Especial Eleições, série especial do Estadão em parceria com o Google, que traz as perguntas mais feitas pelos cidadãos das capitais brasileiras aos principais candidatos.

Deputado federal Tarcísio Motta (PSOL-RJ), candidato a prefeito do Rio Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Leia a entrevista completa com Tarcísio Motta:

Tarcísio Motta é bolsonarista?

De jeito nenhum. Nós estamos do outro lado do espectro político. Eu sou de esquerda, filiado ao PSOL desde a fundação, então não sou bolsonarista.

Onde mora Tarcísio Motta?

Eu moro em Botafogo, no Rio de Janeiro.

Qual o cargo do professor Tarcísio Motta?

Eu sou professor de história do Colégio Pedro II. Estou, hoje, licenciado para o exercício do mandato de deputado federal com muita saudade da sala de aula. Eu fiz a minha graduação, meu mestrado e meu doutorado na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, mas fui professor da rede estadual do Rio de Janeiro, da rede municipal de Duque de Caxias, da rede particular e hoje sou professor de história do Colégio Pedro II.

É casado?

Sim, sou casado com a minha querida companheira Gabriela Cordeiro Buscácio há 29 anos. Tenho três filhos: o Vicente, o Tomás e a Ana Flor, que são gêmeos, e ainda sou tutor da Luna, uma cachorra, e do Shiro, um gato.

Quem é Tarcísio Motta?

Olha, Tarcísio Motta é uma pessoa em busca de um mundo melhor para todo mundo. Alguém que ali a partir da pastoral da juventude despertou para a necessidade de lutar contras as injustiças, lutar e buscar uma vida melhor para todo mundo. Eu sou um vascaíno. Um vascaíno com muito orgulho, mas que dialoga com todas as torcidas do futebol no Rio de Janeiro. Alguém que adora carnaval e alguém que tem dedicado sua vida à construção de um mundo melhor para os cariocas e para todos, mas especialmente para os cariocas.

Um curiosidade...