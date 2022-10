Tereza Cristina, do PP, é eleita senadora pelo Mato Grosso do Sul

Tereza Cristina, do PP, foi eleita senadora pelo Mato Grosso do Sul neste domingo (2). Com 91,07% das urnas apuradas, a candidata recebeu 769.257 votos, o que representa 60,98% dos votos válidos.

Veja o resultado das eleições 2022: apuração por Estado e cidade

Tereza Cristina, eleita ao Senado por Mato Grosso do Sul pelo PP. Foto: Dida Sampaio/Estadão

O segundo candidato mais votado foi Mandetta, com 194.009 votos. Em 2022, o Mato Grosso do Sul elege somente para uma vaga no Senado Federal.

Tereza Cristina foi Ministra da Agricultura do governo Jair Bolsonaro e deixou o cargo para concorrer ao Senado.

Continua após a publicidade