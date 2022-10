MS: Capitão Contar e Eduardo Riedel vão disputar eleição para governador no segundo turno

Capitã Contar, do PRTB, e Eduardo Riedel, do PSDB, vão disputar o governo do Mato Grosso do Sul no segundo turno das eleições 2022. O resultado foi matematicamente confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) às 19h49 deste domingo (2) e nenhum dos candidatos obteve votos válidos suficientes para decidir a eleição no primeiro turno.

Com 98,35% das urnas apuradas, às 20h, o candidato do PRTB recebeu 381.435 votos, o que representa 26,94% dos votos válidos. Por sua vez, o tucano obteve 353.469 dos votos, o que representa 24,97%.

Eduardo Riedel (PSDB) vai disputar o segundo turno no Mato Grosso do Sul.





André Puccinelli, do MDB, ficou em terceiro lugar. Rose Modesto, do União Brasil, foi a quarta mais votada e Giselle, do PT, ficou em quinto lugar.