Conheça Paraisópolis, onde tiroteio interrompeu agenda de Tarcísio de Freitas

O candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos), que disputa o Palácio dos Bandeirantes contra Fernando Haddad (PT), teve de interromper, nesta segunda-feira, 17, sua visita de campanha a Paraisópolis, na zona sul da capital paulista, após tiroteio. Uma das maiores favelas do País, a comunidade é emblemática por fazer divisa com o Morumbi, bairro de alto padrão.

Leia também Tiroteio interrompe agenda de campanha de Tarcísio em SP

Conforme informações da Secretaria Municipal de Habitação, Paraisópolis é a maior favela da capital. Segundo dados estimados para 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com 19.262 domicílios, é o quarto maior aglomerado subnormal do País. Fica atrás apenas da Rocinha (RJ), Sol Nascente (DF) e Rio das Pedras (RJ).

Para o IBGE, aglomerados subnormais são “formas de ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia (públicos ou privados) para fins de habitação em áreas urbanas”.





Favela faz divisa com o Morumbi, bairro de alto padrão Foto: Nilton Fukuda/Estadão

De acordo com a pasta da Habitação, a ocupação surgiu de um loteamento aprovado em meados de 1922, que fazia parte da antiga Fazenda do Morumbi, e se intensificou entre os anos 1970 e 1980. Conforme o portal de notícias BBC Brasil, o campo tinha 10 km².

Em dezembro de 2019, nove pessoas morreram pisoteadas e 12 ficaram feridas durante tumulto após ação da Polícia Militar em baile funk na comunidade.

Em 2015, a comunidade foi tema de novela da TV Globo: ‘I Love Paraisópolis’ estreou em maio daquele ano, valorizando a cultura da favela e reforçando a dicotomia entre o bom ou mau.