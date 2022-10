Tiroteio interrompe agenda de campanha de Tarcísio em SP

Candidato ao governo do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) teve de interromper agenda no Polo Universitário de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 17, por causa de um tiroteio. Nas redes sociais, ele disse ter sido alvo de “ataque de criminosos”, mas destacou que todos estão bem e que um “bandido foi baleado”.

Em primeiro lugar, estamos todos bem. Durante visita ao 1o Polo Universitário de Paraisópolis, fomos atacados por criminosos. Nossa equipe de segurança foi reforçada rapidamente com atuação brilhante da @PMESP. Um bandido foi baleado. Estamos apurando detalhes sobre a situação. — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) October 17, 2022

Conforme apurou o Estadão, assim que os tiros começaram, os presentes foram orientados e deitar no chão e manter distância das janelas. O motivo do tiroteio ainda está sendo investigado. Após cessar a troca de tiros, Tarcísio foi escoltado para uma van e deixou o local.

Em nota, o governador Rodrigo Garcia (PSDB) informou já ter conversado com Tarcísio e destacou que determinou “a imediata investigação do ocorrido”. De acordo com o governador, a Polícia Militar “agiu rápido e garantiu a segurança de todos”. ”Acabei de falar com Tarcísio de Freitas e ele e sua equipe estão bem. A Polícia Militar agiu rápido e garantiu a segurança de todos. Determinei a imediata investigação do ocorrido”, anunciou o governador, em publicação no Twitter.

Acabei de falar com Tarcísio de Freitas e ele e sua equipe estão bem. A polícia militar agiu rápido e garantiu a segurança de todos. Determinei a imediata investigação do ocorrido. — Rodrigo Garcia (@rodrigogarcia_) October 17, 2022

Adversário de Tarcísio no segundo turno, Fernando Haddad (PT) afirmou que ainda não estava sabendo do ocorrido, já que cumpria agenda de campanha, mas disse repudiar “toda e qualquer forma de violência”. “Isso vale para (20)18, (20)20 e (20)22″, disse. “Estou fazendo uma campanha de paz e muito respeitosa. Nunca faltei com educação com respeito com ninguém, sempre tratei meu adversário com muito respeito.”

O presidente Jair Bolsonaro e o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, já se pronunciaram sobre o ocorrido Foto: Dida Sampaio/Estadão

O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) conversou com Tarcísio por telefone e declarou que o o tiroteio é sinal de que o aliado precisa reforçar segurança. O chefe do Executivo, no entanto, disse que não se pode falar ainda em motivação política. “É tudo muito preliminar.”

Pelo Twitter, o senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que conversou com o candidato. O parlamentar classificou o tiroteio como “atentado” sem dar detalhes.