TCU vê promoção pessoal de Lula em lives do governo e recomenda correção

BRASÍLIA – O Tribunal de Contas da União (TCU) acatou parcialmente uma representação que aponta uso da live semanal “Conversa com o Presidente”, produzida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), para promoção pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A partir da decisão desta quarta-feira, 6, o Tribunal encaminhará recomendações ao governo, alertando que a estrutura oficial não pode ser usada para a promover a imagem do presidente, ministros e demais ocupantes de cargos públicos. Os pontos a serem corrigidos não foram detalhados pelos ministros durante a sessão.

Lula realiza as lives semanais às terças-feiras. Programas são produzidos pela empresa estatal EBC Foto: Canal Gov

Na decisão, o TCU destaca que a veiculação de peças publicitárias “que enalteçam nominalmente o Presidente da República” contraria o artigo 37 da Constituição Federal e pode receber uma pena de aplicação de multa.

“O escorço legal e jurisprudencial detalhado na instrução assevera que a realização de publicidade governamental resultando na projeção da imagem do administrador e não da Administração Pública é irregularidade que se consubstancia pela ofensa ao princípio da impessoalidade; no presente caso, havendo situações tanto de caráter informativo quanto de promoção pessoal no Programa ‘Conversa com o Presidente”, destaca a decisão.

Na representação encaminhada ao TCU, o deputado federal Luiz Phillippe de Orleans e Bragança (PL-SP) afirma que há “uma estruturação da publicidade institucional direcionada à promoção” do petista em canais oficiais. Para justificar, o parlamentar apresentou postagens nas redes sociais da Secretaria de Comunicação Social (Secom), da Presidência da República, da Casa Civil, da Secretaria de Relações Institucionais, do Ministério das Cidades, da TV Brasil e da EBC sobre o “Conversa com o Presidente”.

Em setembro, o programa semanal foi avaliado pela área técnica do TCU, que entendeu haver tanto conteúdo que se enquadra em publicidade do serviço público quanto em promoção pessoal. A auditoria decidiu pela procedência parcial da representação de Bragança, o que foi analisado em plenário nesta quarta.

Depois do parecer da auditoria, Lula cancelou a transmissão da live por uma semana. Na ocasião, o Planalto informou que a exibição do programa continuaria a ser feita, uma vez que não havia uma decisão definitiva da Corte de Contas impedindo a veiculação.

Ao Estadão, o Palácio do Planalto afirmou que irá analisar a decisão do TCU.

EBC teve estrutura reforçada para realizar transmissão semanal do programa

O “Conversa com o Presidente” é exibido às terças-feiras e tem produção da EBC. A produção busca repetir uma estratégia consagrada por Jair Bolsonaro (PL) de realizar lives semanais para dialogar diretamente com correligionários. O petista, no entanto, aderiu a outro formato – o programa é conduzido por um jornalista, exibido de manhã, com produção de som e de imagem.

Como mostrou o Estadão, o governo do petista montou uma estrutura com oito funcionários da EBC para levar as lives ao ar. Apesar da contratação de nomes de peso como o jornalista Marcos Uchôa, ex-TV Globo, e de novos comissionados (cargos sem concurso público), a iniciativa tem “flopado” – termo usado na internet como sinônimo de “fracassado”, com registro de baixa audiência.