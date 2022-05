Triplex do Guarujá, pivô de processo contra Lula, é sorteado

O triplex do Guarujá, peça-chave para a primeira condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) petista no âmbito da Operação Lava Jato, foi sorteado neste sábado, 28. Segundo a plataforma Pancadão, responsável pela campanha promocional e sorteio, o vencedor foi Antonio Tarcisio.

“Já entramos em contato com o novo dono do triplex. Ele não está se contendo de felicidade. Em breve ele vem contar para vocês qual a sensação de ganhar o triplex mais famoso do Brasil!”, afirmou a plataforma em sua rede social. Para participar do sorteio, era necessário pagar uma assinatura mensal de R$ 19,99 no site do Pancadão.

Edifício Solaris na Praia de Astúrias no Guarujá, onde supostamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria um apartamento triples - Foto: Foto: Nilton Fukuda/Estadão

O imóvel foi arrematado, primeiramente, pelo empresário Fernando Gontijo em 2018 em um leilão pelo valor mínimo estipulado no edital, de R$ 2,2 milhões. O lance do empresário foi o único a ser oficializado. Em abril deste ano, o apartamento chegou a ficar disponível para aluguel na plataforma AirBnb e, agora, deve mudar de dono.

Ao Estadão, o empresário afirmou, em dezembro do ano passado, ter fechado parceria com a plataforma Pancadão para fazer uma campanha promocional com o sorteio de diversos itens — como automóveis e TVs —, sendo que o prêmio máximo seria o triplex.

De propriedade atribuída ao ex-presidente Lula, o triplex do Guarujá levou à condenação do petista a nove anos e seis meses de prisão em julho de 2017. A sentença foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que não reconheceu a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba para os processos envolvendo o ex-presidente. O Ministério Público Federal reconheceu a prescrição do caso e se manifestou à Justiça Federal de Brasília pelo arquivamento da ação contra Lula.