TSE recebe influenciadores digitais para explicar como funcionam as urnas eletrônicas

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai receber um grupo de influenciadores digitais e jornalistas nesta quinta-feira, 4. A iniciativa é inédita e o objetivo é mostrar aos visitantes, que somam cerca de 10 milhões de seguidores em suas redes sociais, que não existe “sala secreta” ou “sala escura” na Corte, além de elucidar outras notícias falas.

O grupo vai conhecer as instalações do tribunal e conversar com representantes da instituição, entre eles o ex-ministro Henrique Neves, e técnicos que trabalham na apuração das urnas. A expectativa é de que a visita sirva de base para a produção de conteúdo informativo até as eleições.

Leia também TSE monta estratégia anti-hacker após alerta de ataques nas eleições

Ministro Edson Fachin durante teste de confirmação das urnas eletrônicas Foto: Abdias Pinheiro/TSE

Continua após a publicidade

O ponto central do evento será uma visita à Seção de Totalização e Divulgação dos Resultados, que ficou conhecida erroneamente como “sala secreta” ou “sala escura” em decorrência de fake news que sugerem que o local, onde acontece a contagem de votos, seria restrito a poucas pessoas para possibilitar “manipulação” do resultado.

O TSE tem tomado medidas em reação aos constantes ataques proferidos pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) contra o sistema eletrônico de votação e a confiabilidade das urnas. O chefe do Executivo insinua, sem provas, que os ministros do TSE agem para beneficiar seus adversários.