Marçal chama de ‘tentativa de homicídio’ cadeirada de Datena e diz que sente ‘compaixão’ pelo tucano

Em live realizada em seu perfil no Instagram na manhã desta segunda, 16, Pablo Marçal (PRTB) chamou de “tentativa de homicídio” a cadeirada que recebeu do adversário do PSDB, José Luiz Datena, no debate do dia anterior. “Isso é tentativa de homicídio. Se pega na cabeça... eu consegui desviar com a mão”, disse o empresário ainda acamado em quarto de hospital. Mesmo assim, o candidato disse ter compaixão pelo apresentador. “Imagina se eu vou pra cima e dá um infarto nele. Ele tem seis stents.”

"Se fosse eu que tivesse dado a cadeirada, estaria preso", também afirmou o ex-coach durante a transmissão em seu Instagram, e reforçou que seus adversários estão "desesperados" com seu desempenho nas pesquisas de intenção de voto. O postulante do PRTB também atualizou seu estado de saúde, e disse que fraturou o sexto arco costal. Ele negou a intenção de se "vitimizar". "Estou bem. Vim para o hospital porque não consegui respirar fundo. Quatro semanas para recuperar a costela e sobre o punho, será encaminhado para o ortopedista." O hospital Sírio-Libanês não divulgou boletins médicos por falta de autorização do candidato e de sua equipe. Assim, apenas a equipe de Marçal dará informações sobre seu estado de saúde.

O influenciador também declarou na live que em nenhum momento iniciou acusações ou “baixaria” contra nenhum candidato nos debates. “Ele (Datena) começou plantando, eu reguei e ele foi pra agressão.”

Em live no Instagram, Pablo Marçal (PRTB) diz que agressão de José Luiz Datena (PSDB) foi 'tentativa de homícidio', mas que sente 'compaixão' pelo tucano Foto: Reprodução/Instagram: @pablomarcalporsp

Ao Estadão, integrantes de sua campanha afirmaram que “quem quebra uma costela tem dor e dificuldade em respirar”. Marçal lamentou que nenhum de seus adversários se solidalizou com ele após o ocorrido. “Doeu ver nenhum dos candidatos se solidarizando. Fiquei impressionado. Todos menos o ‘Boules’ têm meu contato”, disse.

Ainda no debate de domingo, 15, Ricardo Nunes (MDB) disse que Marçal havia provocado Datena antes da agressão. O ex-coach comentou a declaração do prefeito em seu Instagram: “sua esposa provocou também, né?”. A fala do candidato do PRTB faz referência a acusação de suposta violência doméstica praticada pelo emedebista contra sua esposa - que já desmentiu a situação em oportunidades anteriores.

O empresário finaliza dizendo que não vai deixar a cidade na mão de “canalhas” como seus adversários, em especial de Datena. “Nós vamos pra guerra!”

O debate da TV Cultura com candidatos à Prefeitura de São Paulo realizado neste domingo, 15, tinha regras rígidas para evitar ataques em insultos. Apesar de o encontro iniciar com discussão sobre problemas da cidade, o embate direto levou às primeiras acusações entre candidatos. O clima de tensão chegou ao ápice quando, após ser insultado por Marçal, Datena partiu para cima do adversário e o agrediu com uma cadeira. A transmissão do debate teve que ser interrompida.

Na volta do intervalo, o apresentador do programa, jornalista Leão Serva, anunciou que por conta da agressão, de acordo com as regras pré-estabelecidas, Datena foi expulso do programa. Alegando não estar passando bem, Marçal também abandonou o programa. Os demais candidatos seguiram até o final.

