Veja os próximos passos da denúncia de parlamentares contra Moraes à Comissão de Direitos Humanos

A denúncia protocolada por 76 congressistas brasileiros – 63 deputados federais e 13 senadores – na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA) na quarta-feira, 13, caso seja aceita, deverá seguir por várias etapas de tramitação antes que possa ter, de fato, algum efeito prático. Segundo a organização, por causa da quantidade de petições recebidas, mesmo a avaliação preliminar poderá demorar “algum tempo” para ocorrer, sem estimar o período.

A segunda sigla com mais parlamentares na lista de assinaturas é o União Brasil, com sete, seguido pelo PP, com quatro congressistas e pelo Republicanos, também com quatro. Participam ainda da petição parlamentares de Podemos, Novo, PSDB, PSD e PRD.

Segundo o estatuto da comissão, uma revisão preliminar deve ser feita antes de a denúncia ser admitida e começar a ser investigada. Não há previsão de quanto tempo essa etapa deve demorar, e o resultado é notificado às partes envolvidas. Uma vez processada a petição, ela passa a ser um caso, e o colegiado analisa as alegações das partes e as provas apresentadas.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Gabriela Biló/Estadão

Antes de prosseguir com o caso, a comissão também tenta um acordo amigável entre as partes. Se o Estado brasileiro aceitar, o caso é encerrado.

A petição, que faz uma série de solicitações – como o relaxamento da prisão de todos os acusados nos ataques golpistas do 8 de Janeiro –, argumenta que os processos conduzidos pelo STF estão “eivados de vícios”, constituindo um “Tribunal de Exceção” afastado dos “princípios da competência, independência e imparcialidade”.

Caso não haja acordo, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos poderá submeter o caso contra o Estado à Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) – órgão judicial autônomo da OEA, e integrada por sete juízes dos Estados membros, eleitos “dentre juristas da mais alta autoridade moral”. Se o processo não for considerado procedente para ser enviado à Corte, a comissão pode publicar conclusões e recomendações no seu relatório anual, que é apresentado anualmente à OEA.

Veja a lista dos deputados e senadores que assinaram o documento

Ulysses Freitas Pereira de Araújo (União-AC), deputado federal; Alberto Barros Cavalcante Neto (PL-AM), deputado federal; Abilio Jacques Brunini Moumer (PL-MT), deputado federal; Alcibio Mesquita Bibo Nunes (PL-RS), deputado federal; Alden José Lázaro da Silva (PL-BA), deputado federal; Alexandre Ramagem Rodrigues (PL-RJ), deputado federal, Alfredo Gspar de Mendonça Neto (União-AL), deputado federal; Amália Scudeler de Barros Santos (PL-MT), deputada federal; André Fernandes de Moura (PL-CE), deputado federal; Antonio Carlos Nicoletti (União-RR), deputado federal; Beatriz Kicis Torrents de Sordi (PL-DF), deputada federal; Carla Zambelli Salgado de Oliveira (PL-SP), deputada federal; Carlos Roberto Coelho de Mattos Júnior (PL-RJ), deputado federal; Daniela Cristina Reinehr (PL-SC), deputada federal; Domingos Sávio Campos Resende (PL-MG), deputado federal; Eder Mauro Cardoso Barra (PL-PA), deputado federal; Eduardo Nantes Bolsonaro (PL-SP), deputado federal; Eli Dias Borges (PL-TO), deputado federal; Eliéser Girão Monteiro Filho (PL-RN), deputado federal; Eros Ferreira Biondini (PL-MG), deputado federal; Evair Vieiria de Melo (PP-ES), deputado federal; Evandro Gonçalves da Silva Junior (PL-RN), deputado federal; Fábio Mickey Costa da Silva (PP-AL), deputado federal; Filipe Martins dos Santos (PL-TO), deputado federal; Francisco Eurico da Silva (PL-PE), deputado federal; Frederico de Castro Escaleira (PRD-MG), deputado federal; Geraldo Junio do Amaral (PL-MG), deputado federal; Gilberto Gomes da Silva (PL-PB), deputado federal; Gilson Cardoso Fahur (PSD-PR), deputado federal; Gilvan Aguiar Costa (PL-ES), deputado federal; Gustavo Gayer Machado de Araujo (PL-GO), deputado federal; Helio Fernando Barbosa Lopes (PL-RJ), deputado federal; João Alberto Fraga Silva (PL-DF), deputado federal; João Chrisóstomo de Moura (PL-RO), deputado federal; Jonildo José de Assis (União-MT), deputado federal; José Antonio dos Santos Medeiros (PL-MT), deputado federal; Julia Pedroso Zanatta (PL-SC), deputada federal; Kim Patroca Kataguiri (União-SP), deputado federal; Lenildo Mendes dos Santos Sertão (PL-PA), deputado federal; Luciano Lorenzini Zucco (PL-RS), deputado federal; Luiz Alberto Ovando (PP-MS), deputado federal; Luiz de França e Silva Meira (PL-PE), deputado federal; Luiz Philippe de Orleans Bragança (PL-SP), deputado federal; Magda Mofatto Hon (PRD-GO), deputada federal; Manoel Messias Donato Bezerra (Republicanos-ES), deputado federal; Marcelo Pires Moraes (PL-RS), deputado federal; Marco Antônio Feliciano (PL-SP), deputado federal; Marcos Antonio Pereira Gomes (PL-SC), deputado federal; Marcos Sborowski Pollon (PL-MS), deputado federal; Mario Luis Frias (PL-SP), deputado federal; Mauricio Bedin Marcon (Podemos-RS), deputado federal; Nikolas Ferreira de Oliveira (PL-MG), deputado federal; Paulo Adriano Lopes Lucinda Telhada (PP-SP), deputado federal; Paulo Francisco Muniz Bilynskyj (PL-SP), deputado federal; Ricardo de Aquino Salles (PL-SP), deputado federal; Roberta de Araújo Costa Roma (PL-BA), deputada federal; Roberto Duarte Júnior (Republicanos-AC), deputado federal; Rodolfo Oliveira Nogueira (PL-MS), deputado federal; Rodrigo Santana Valadares (União-SE), deputado federal; Rubia Fernanda Diniz Robson Santos de Siqueira (PL-MT), deputado federal; Silvia Nobre Lopes (PL-AP), deputada federal; Silvio Antonio Guimarães Machado (PL-MA), deputado federal; Ubiratan Antunes Sanderson (PL-RS), deputado federal; Marcio Migel Bittar (União-AC), senador; Marcos Ribeiro do Val (Podemos-ES), senador; Marcos Rogério da Silva Britto (PL-RO), senador; Luiz Eduardo Grandeiro Girão (Novo-CE), senador; Magno Pereira Malta (PL-ES), senador; Jorge Seif Júnior (PL-SC), senador; Jaime Maximiano Bagattoli (PL-RO), senador; Francisco Plínio Valério Tomaz (PSDB-AM); Izalci Lucas Ferreira (PSDB-DF), senador; Eann Styvenson Valentim Mendes (Podemos-RN), senador; Antonio Hamilton Martins Mourão (Republicanos-RS), senador; Carlos Francisco Portinho (PL-RJ), senador; Cleiton Gontijo de Azevedo (Republicanos-MG), senador.

Confira os pedidos dos parlamentares