Veja vídeos da invasão de extremistas às sedes dos Três Poderes

Apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram os prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto neste domingo, 8, deixando um rastro de depredação no patrimônio da União. Com inspiração golpista, os manifestantes arrancaram cadeiras, destruíram obras de arte e quebraram vidraças das sedes dos Três Poderes. Os atos de vandalismo levaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a decretar intervenção federal na segurança do Distrito Federal.

Grupos de golpistas foram detidos após invasão ao Congresso. Foto: Eraldo Peres/AP

Veja vídeos dos ataques aos prédios públicos:

Destruição no STF

Plenário do STF completamente destruído. Corte está inundada por causa do sistema de contenção de incêndio. @Estadao pic.twitter.com/aTZ3D9LX6r — Weslley Galzo (@weslley_galzo) January 8, 2023

URGENTE:



o @weslley_galzo mostra o que os invasores fizeram no plenário do stf. 👇🏼



acompanhe pelo @Estadao pic.twitter.com/RhHIOY3ltN — julia affonso (@julia_affonso_) January 8, 2023

Prédio do STF completamente depredado. Bolsonaristaa subiram no segundo andar da Corte. Sistema de contenção de incêndio foi acionado. Destruição é completa pic.twitter.com/L0KhwDFzAO — Weslley Galzo (@weslley_galzo) January 8, 2023

Forças de segurança conseguem desocupar rampa do Planalto

Terroristas que invadiram e destruíram Palácio do Planalto são rendidos e presos

Golpistas atiram pedras e destroem Congresso em Brasília

Golpistas invadem o Congresso

Líderes mundiais condenam ataques de extremistas em Brasília

Extremistas tentam sair pelo teto do Congresso

Golpistas sentam na cadeira do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco

Lula decreta intervenção na segurança DF

Lula: ‘É preciso que essa gente seja punida de forma exemplar’

Ibaneis exonera Anderson Torres da Secretaria de Segurança do DF depois de vandalismo em Brasília