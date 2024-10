Vice-presidente Alckmin diz que votou em Boulos por ‘mudança’ após apoiar em Tabata no 1º turno

O vice-presidente afirmou que Boulos fez uma boa campanha no primeiro turno, o que fez com que fosse encaminhado ao segundo turno. “[Também] fez uma campanha no segundo turno, tanto é que a diferença diminuiu. A curva do Boulos nos últimos 15 dias foi uma curva de crescimento. Como está numa curva de crescimento, vamos aguardar as urnas”, completou. Boulos enfrenta o prefeito Ricardo Nunes, que lidera as pesquisas desde o início do segundo turno, mas viu a diferença reduzir nas últimas semanas da campanha.

Alckmin esteve em evento de campanha com Boulos na última terça-feira, 22, e criticou a gestão fiscal do atual prefeito e candidato à reeleição, afirmando que o emedebista quebrou o governo para tentar vencer a eleição na capital paulista. Alckmin oficializou seu apoio a Boulos no segundo turno da disputa pela Prefeitura de São Paulo dois dias após o resultado do primeiro turno, ao postar uma foto junto ao presidente Lula e ao candidato do PSOL, com a legenda: “Ao lado do presidente Lula, por São Paulo e com Guilherme Boulos.”