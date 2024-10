Quem está na frente nas pesquisas em São Paulo? Veja os números na véspera do segundo turno

Na véspera do segundo turno, as pesquisas de intenção voto dos quatro principais institutos do País apontam o mesmo cenário: o prefeito Ricardo Nunes (MDB) lidera a corrida pela Prefeitura de São Paulo. A única variação entre os levantamentos é a distância que o separa de Guilherme Boulos (PSOL), deputado federal que busca, pela segunda vez, o comando da capital paulista.

Embora as pesquisas sejam úteis para diagnosticar a conjuntura política e até mesmo orientar as campanhas em suas estratégias, elas não devem ser vistas como uma tentativa de prever o resultado final das urnas, pois o contexto político é dinâmico e o voto dos eleitores é influenciado por fatores que as pesquisas muitas vezes não conseguem captar, especialmente aqueles que surgem nos momentos finais do pleito. A única pesquisa que tem o objetivo de alcançar o resultado das urnas é a de boca de urna, que não será feita este ano por conta do alto custo desse tipo de levantamento e pela curta validade dos dados.

Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) disputam o segundo turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo neste domingo, 27 Foto: Werther Santana/Estadão

Datafolha

O Datafolha traz Nunes com 57% dos votos válidos e Boulos com 43%. Os votos válidos são aqueles que realmente determinam o resultado de uma eleição, pois excluem os votos brancos e nulos. O levantamento, que foi a campo entre sexta-feira, 25, e este sábado, 26, mostra um cenário estável, visto que na pesquisa de quinta-feira, 24, o emedebista tinha 58% contra 42% de Boulos. Ou seja, ambos oscilaram dentro da margem de erro, que é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

A pesquisa capta, em partes, o efeito do último debate entre os dois candidatos e da sabatina de Boulos ao ex-coach Pablo Marçal (PRTB), que terminou o primeiro turno em terceiro lugar.

Quaest

Se na última pesquisa do Datafolha a distância entre Nunes e Boulos é de 14 pontos porcentuais, no levantamento da Quaest, ela é menor: 10 p.p. separam o candidato do MDB do postulante do PSOL. Assim como o Datafolha, o prefeito está na frente na Quaest: Nunes marca 55% dos votos válidos contra 45% do líder sem-teto. O levantamento ouviu 2.004 eleitores na sexta-feira, 25, e no sábado, 26.

A Quaest não calculou os votos válidos na pesquisa anterior, mas os votos totais, que consideram os brancos e nulos, mostram uma variação também dentro da margem de erro. Em votos totais, Nunes registrou na véspera da eleição 45% das intenções de voto e Boulos, 34%. No levantamento divulgado na quarta-feira, 23, o prefeito tinha 44%, enquanto o deputado federal marcava 35%.

AtlasIntel

Já na pesquisa AtlasIntel, Nunes tem 55,6% dos votos válidos e Guilherme Boulos, 44,4%. Comparado com a última pesquisa da AtlasIntel, divulgada na segunda-feira, 21, Nunes oscilou 0,9 ponto porcentual para baixo e Boulos variou positivamente 1,1 ponto porcentual.

A AtlasIntel ouviu 2.200 eleitores paulistanos entre os dias 25 e 26 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-08206/2024.

Paraná

O instituto Paraná Pesquisas divulgou sua pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo na sexta-feira, antevéspera do segundo turno. Nela, Nunes tem 55,7% dos votos válidos, enquanto Boulos soma 44,3% — diferença de aproximadamente 11 p.p.. Como a pesquisa foi a campo nos dias 21 e 25 de outubro, ela não captou o último debate entre os dois postulantes ao comando da capital paulista.