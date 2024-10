Qual é o número para votar em Ricardo Nunes e Guilherme Boulos no segundo turno em SP? Faça sua cola

Não há voto para vereador no segundo turno. Os novos legisladores do município foram eleitos no primeiro turno, que ocorreu no dia 6 de outubro. Na primeira etapa da votação, Nunes obteve 1.801.139 votos, o equivalente a 29,48% dos votos válidos. Boulos registrou 1.776.127 votos, o que corresponde a 29,07%.

Ricardo Nunes é o atual prefeito da capital paulista. Ele assumiu o cargo em 2021, após a morte do titular Bruno Covas (PSDB), de quem foi vice-prefeito entre janeiro e maio de 2021. Antes, entre 2013 e 2020, foi vereador de São Paulo por dois mandatos. O candidato a vice de Nunes é o Coronel Mello (PL).