Saiba como Avenida Paulista passou de ‘palacetes dos barões’ para palco de manifestações políticas

Collor não resistiria à pressão popular, perdendo o mandato em dezembro daquele ano. Porém, as consequências dos atos promovidos pelos caras-pintadas não se restringiram ao impedimento de um presidente da República. Para o professor Paulo Niccoli Ramirez, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), o movimento foi o principal responsável por deslocar o eixo de manifestações da Praça da Sé e do Vale do Anhangabaú para a Avenida Paulista.

Ramirez explica que o golpe militar, em 1964, impôs um período sem grandes manifestações no País. Esse “apagão de atos políticos” só foi interrompido com as greves de metalúrgicos no ABC Paulista em 1978. A partir de 1983, as manifestações voltaram à capital paulista com a campanha das Diretas Já. Mas o movimento pró-democracia não realizou comícios na Avenida Paulista, e sim na Praça da Sé, que chegou a receber 250 mil pessoas no dia 25 de janeiro de 1984, segundo noticiado na época pela imprensa.

O professor da FESPSP conta que o deslocamento do eixo de manifestações para a Paulista ocorreu por múltiplos fatores. A deterioração do centro e o abandono da região central por parte do poder público é um deles, mas não explica todo o fenômeno. “Outro fator é que a Paulista é o centro financeiro do País. Simbolicamente, ocupar a Paulista é também ocupar o lugar mais relevante da cidade. Isso tem um apelo político e econômico muito forte”, diz Ramirez.