De saída já seria difícil um presidente que representa “a esquerda” lidar com um Legislativo “de centro-direita” (é difícil enquadrar as correntes políticas brasileiras nos padrões convencionais). Nessa empreitada, Lula tem empregado as ferramentas que ele conhece e julga ter utilizado bem uns vinte anos atrás, mas dá sinais de não ter entendido como hoje não mais funcionam (da perspectiva do Executivo).

Isto ocorre por dois fatores, sendo o primeiro a inédita acumulação de poderes do Legislativo, processo que se acelera há 10 anos. O segundo é um enorme grau de resistência social à figura do presidente e seu partido, outro longo processo que se consolida hoje em fortes divisões regionais, atravessando classes sociais e até com colorações religiosas. Fora a calcificação da polarização política, que reflete antagonismo ideológico poucas vezes registrado na história do País.

Os setores organizados que lutam por seus interesses específicos acabam dando grande força ao semipresidencialismo. Uma das demonstrações mais evidentes disso é a atuação das diversas frentes parlamentares, que hoje ocupam o lugar das antigas bancadas ou blocos partidários, dos quais menos se ouve falar cada vez menos.