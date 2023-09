‘Abrigo Amigo’ traz segurança e acolhimento a diversos pontos da Capital

A insegurança de quem circula nos grandes centros urbanos é uma realidade que exige uma mobilização de agentes públicos e privados na busca por soluções. O projeto “Abrigo Amigo”, que recebe agora o patrocínio do Grupo Bradesco Seguros, é uma dessas iniciativas que visam dar suporte a quem se sinta em risco, em especial a mulheres em situação de vulnerabilidade.

O mais novo projeto, desenvolvido pela Eletromidia, proporciona atendimento eletrônico aos que se sintam vulneráveis em pontos de ônibus. Ao todo, o Grupo Bradesco Seguros ficará responsável pela instalação da iniciativa em dez pontos, sendo oito em São Paulo e dois em Campinas.

Ana Claudia Frighetto Gonzalez, superintendente de Marketing do Grupo. Foto: Divulgação Bradesco

“Estamos felizes em poder contribuir com um projeto tão pertinente para a proteção das pessoas como esse. Como companhia, buscamos estar alinhados às demandas da sociedade, sendo neste caso com o combate aos desafios em relação ao bem-estar das mulheres em situação mais vulnerável”, afirma Ana Claudia Frighetto Gonzalez, superintendente de Marketing do Grupo.

Na Capital, os pontos de ônibus patrocinados pelo Grupo Segurador ficam nos seguintes bairros: Vila Mariana, Morumbi, Moema, Alto de Pinheiros, Lapa, Perdizes, Vila Andrade e Liberdade. Já os de Campinas se localizam em Castelo e Jardim Nossa Senhora Auxiliadora. A iniciativa, que funciona das 20h às 5h, conta com câmera noturna, microfone e conexão com internet. Há também um sensor que detecta quando há apenas uma pessoa no ponto e um botão que aciona a central de monitoramento e segurança.

Ainda segundo Ana Claudia, usar a tecnologia para proporcionar um cenário mais adequado é algo muito interessante e inovador. “Queremos contribuir para que esse projeto se estabeleça e cresça no País.”

A campanha “Abrigo Amigo” conquistou um Leão de Ouro, na categoria Media, na edição 2023 do Cannes Lions, realizada em junho.