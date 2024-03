Qualicorp: leitora cobra reembolso por cancelamento de plano de saúde

Reclamação de Maria Cecilia Montagner Loverro: “Há vários anos, a minha filha está com um problema junto a Qualicorp que não conseguimos resolver e gostaria da ajuda de vocês. A minha filha tinha um plano de saúde, contratado através da Qualicorp, com a SulAmérica - Especial 100 Adesão SAESP, que devido aos aumentos anuais elevados não conseguiu manter e pediu o cancelamento do Plano em 20 de setembro do ano passado, momento este em que foi feita a migração dela junto a Qualicorp para um Plano da Unimed Seguros. Como ela havia pago a mensalidade da SulAmérica relativa ao mês de setembro integralmente no dia 10 de setembro de 2023, assim que o cancelamento do plano foi efetuado no dia 20 do mesmo mês, ela recebeu um e-mail da Qualicorp que em 15 dias corridos ela receberia um crédito em sua conta corrente do valor pró-rata dos dez dias pagos a mais pelo plano da Sulamérica. Este valor deveria ter sido reembolsado em sua conta em 5 de outubro do ano passado e até agora não foi. Ela liga semanalmente para a Qualicorp e eles dizem que vão verificar o que está ocorrendo e nunca resolvem o problema. Ela já está pagando a Unimed desde setembro, mas não recebeu seu reembolso relativo aos 10 dias que pagou a mais para a SulAmérica. A Qualicorp não consegue dar uma resposta sobre a demora na resolução do caso”

Resposta da Qualicorp: “A Qualicorp informa que entrou em contato com a beneficiária para esclarecimento e para confirmar o pagamento do reembolso.”

Caso a leitora necessite, pode entrar em contato novamente.