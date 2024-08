Chef dá curso gratuito de empreendedorismo em SP; veja como se inscrever

A chef Dona Carmem Virginia se divide entre São Paulo e Recife (PE) para administrar as duas unidades do Altar Comida Ancestral, restaurantes que reverenciam as raízes culturais do Nordeste e a espiritualidade dos orixás do candomblé. Nas duas cidades, a empresária decidiu compartilhar sua experiência e seus conhecimentos para orientar novas empreendedoras.

A chef vai oferecer o curso Fundamentos da Gastronomia e Empreendedorismo nos dias 10 e 11 de setembro na unidade da Vila Madalena para capacitar os participantes com conhecimentos fundamentais para o sucesso de seus negócios. Na capital pernambucana, o conteúdo será oferecido nos dias 3 e 4 de setembro.

A chef Dona Carmem Virginia oferece um curso de capacitação para empreendedoras no restaurante Altar Cozinha Ancestral, em São Paulo Foto: Rogério Gomes

Para participar do curso "Fundamentos da Gastronomia e Empreendedorismo", basta enviar seu nome, telefone e email para altarcozinhaancestral@gmail.com. As vagas são limitadas. "Empreender nesse setor exige conhecimento, dedicação e, sobretudo, amor pelo que se faz. Nosso objetivo é oferecer ferramentas práticas que façam a diferença no dia a dia dos participantes, para que possam transformar seus sonhos em realidades sustentáveis," afirma a chef Carmem Virginia, também apresentadora do programa Uma Senhora Panela, no canal por assinatura GNT.

Serão abordados temas como a montagem de cardápios, organização de ficha técnica dos pratos, gestão de custos e precificação, além de assistência jurídica para a abertura do cadastro de Microempreendedor Individual (MEI) e orientações sobre o uso das redes sociais. A chef também vai abordar sua trajetória como mulher negra tentando se firmar em um mundo de negócios majoritariamente branco.

Com uma culinária que celebra os sabores tradicionais e uma decoração que remete às tradições de religiões de matriz africana e do sincretismo religioso, o restaurante da Dona Carmem Virginia, criado em parceria com a empresária Fátima Pissarra e a cantora Luisa Sonza, oferece uma experiência gastronômica que permite conexão com a ancestralidade.

Além de ser cozinheira formada pelo Senac, Virginia também é iabassê, a responsável pela cozinha nos rituais do candomblé. Os rituais e cerimônias realizados no espaço trazem uma dimensão espiritual, promovendo a harmonia entre corpo, mente e alma. Assim, o Altar Cozinha Ancestral se destaca como um local de encontro, celebração e reconexão com as nossas raízes.

Apoio ao empreendedorismo negro

A capacitação oferecida pela chef Dona Carmem Virginia ilustra os esforços para apoio ao empreendedorismo negro no País. Estudo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), baseado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), aponta que 52% dos donos de pequenos negócios no País se autodeclaram negros, ou seja, 15,2 milhões de pessoas.

“A gente avançou muito, mas agora precisamos ir para um passo ‘dois’, que é pensar em políticas estruturantes, que ajudem a gente a sair de uma visão só assistencialista, de microcréditos, e ir para uma visão de fomento e desenvolvimento. São necessárias políticas mais robustas e créditos mais robustos de apoio a mulheres”, afirma Adriana Barbosa, fundadora da PretaHub e diretora executiva da entidade.

* Este conteúdo foi produzido em parceria com a Preta Hub, aceleradora do empreendedorismo negro e que promove a capacitação para desenvolver e aprimorar o próprio negócio.

Serviço