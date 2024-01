Chuva arranca parte do telhado da Estação Aeroporto-Guarulhos; na capital, há queixa de falta de luz

Em razão das fortes chuvas e ventos que atingiram a região do município de Guarulhos, na Grande São Paulo, uma parte do telhado da Estação Aeroporto-Guarulhos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) foi arrancada pelo vento na tarde de segunda-feira, 8. O acidente provocou alterações no funcionamento dos trens da Linha 13-Jade e do Expresso Aeroporto, mas sem interromper a prestação do serviço.

“Enquanto o telhado não for refeito, os trens da Linha 13-Jade e do Expresso Aeroporto vão utilizar a mesma plataforma para embarque e desembarque de passageiros, sem afetar a circulação de trens ou cancelamento de viagens”, afirma a CPTM.

A ocorrência foi registrada por volta das 16 horas. Ninguém ficou ferido, de acordo com informações divulgadas pela companhia.

Segundo a CPTM, ainda na madrugada de terça-feira, 9, a equipe de manutenção trabalhou para retirar as telhas que estavam no rio e na avenida, além de realizar inspeção para garantir que não havia telhas soltas na estrutura.

Chuva arranca parte do telhado da Estação Aeroporto-Guarulhos e causa interdição de plataforma. Foto: Reprodução/X (antigo Twitter)/@_danissss

“O planejamento e o cronograma de obras para recomposição do telhado estão sendo definidos, bem como a contratação emergencial de empresa para executar os serviços”, afirma a companhia.

Queda de fio energizado deixa uma pessoa morta em Moema, em SP

Um homem de 62 anos morreu e uma mulher de 60 ficou ferida após a queda de um fio energizado na tarde de terça-feira, em São Paulo. O caso aconteceu em Moema, zona sul da cidade. A capital sofreu efeitos do segundo dia seguido de temporal. A forte chuva causou alagamentos e quedas de árvores, ocorrências que foram acompanhadas pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros.

O Corpo de Bombeiros informou que foram registrados 186 chamados para quedas de árvores em São Paulo e na região metropolitana entre meia-noite e 18h20 desta terça.

Entre 19h e 0h foram abertos outros 44 chamados para queda de árvores, de acordo com a corporação. Somente na capital paulista, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana afirma que foram registradas 18 ocorrências. Conforme a pasta, houve ainda um atendimento para risco de desabamento na zona norte e um destelhamento na zona leste.

Semáforos

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou, às 7h desta quarta-feira, 10, ao menos 19 cruzamentos apagados por falta de energia. Agentes da CET estão monitorando o trânsito nos principais cruzamentos. Além disso, 19 semáforos estão com outras falhas e, para estes, as equipes de manutenção já estão empenhadas na solução.

Zeladoria

A Secretaria Municipal das Subprefeituras acrescenta que conta com 800 equipes, incluindo engenharia e zeladoria, em prontidão e atuando de forma ininterrupta desde a última segunda-feira para amenizar os impactos das fortes chuvas que atingiram a cidade. Serviços de limpeza, desobstrução de vias, e remoção de galhos e árvores estão sendo realizados.

“Vale ressaltar que 2.871 árvores aguardam o desligamento da rede elétrica para que as subprefeituras possam executar serviços de rotina de poda ou remoção, tanto de árvores quanto de galhos”, afirma a pasta.

Após temporal na cidade de SP, queda de árvores atingem veículos e provocam falta de energia. Foto: Tiago Queiroz/Estadão - Foto: 09/01/24

Falta de energia elétrica

Moradores de diversas regiões da capital paulista voltaram a reclamar que permanecem sem energia elétrica ou com oscilações no fornecimento após o temporal que atingiu a cidade na tarde de terça-feira. Nesta quarta-feira, relatos nas redes sociais indicam para falta de luz em bairros como Paraíso, Vila Mariana, Vila Clementino e Brooklin, na zona sul, e Tucuruvi, na zona norte.

No início da tarde desta quarta-feira, 10, o morador Alan Fernandes disse que permanecia há dois dias sem luz em seu imóvel localizado na Rua Maria Figueiredo, na esquina com a Rua Otávio Nebias, na região do Paraíso. “Estamos sem energia desde a tarde de segunda-feira. Apesar de ligar, a Enel não dá previsão de retorno. Os prejuízos são grandes com o que se perdeu na geladeira e no freezer”, disse ele.

A Enel Distribuição São Paulo afirma que normalizou o fornecimento de energia para praticamente a totalidade dos clientes afetados pelas fortes chuvas com ventos de até 76 km/h que atingiram parte de sua área de concessão na tarde de segunda-feira.

“Na terça-feira, fortes chuvas voltaram a atingir a região metropolitana, desta vez com ventos de até 96 Km/h em alguns pontos da cidade de São Paulo, agravando os impactos sobre a rede elétrica. A empresa restabeleceu o serviço para mais de 60% dos clientes afetados pelas novas chuvas de terça que impactam hoje cerca de 0,6% dos clientes da distribuidora”, afirmou a companhia.

De acordo com a Enel, mais de 800 equipes seguem trabalhando para restabelecer integralmente o fornecimento para todos. “Vale ressaltar que em muitos pontos as quedas de árvores destruíram trechos inteiros da rede e que o trabalho de reconstrução em cada uma dessas ocorrência é complexo e muitas vezes demorado, pois envolve a substituição de cabos e postes, entre outros equipamentos.”

