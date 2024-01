Queda de fio energizado deixa uma pessoa morta em Moema, em SP, durante temporal

Um homem de 62 anos morreu e uma mulher de 60 ficou ferida após a queda de um fio energizado na tarde desta terça-feira, 9, em São Paulo. O caso aconteceu em Moema, na zona sul da cidade. A capital sofreu efeitos do segundo dia seguido de temporal. A forte chuva causou alagamentos e quedas de árvores, ocorrências que foram acompanhadas pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a corporação, o chamado para atendimento do caso chegou às 17h23. O fio energizado caiu na Rua Pedro de Toledo, em frente Hospital do Servidor (número 1.800). Quatro viaturas foram deslocadas para atender os dois atingidos. Às 18h15, os bombeiros confirmaram a morte do homem. A mulher foi levada ao Pronto-Socorro do Servidor.

Fio energizado causou morte de homem em Moema Foto: Alex Silva/Estadão

O homem estava dentro do carro, quando um fio caiu sobre o veículo após ser rompido por um galho. Ao desembarcar, a vítima acabou sendo eletrocutada e morreu na hora.

Vídeos feito por testemunhas minutos após o acidente, e compartilhados com a reportagem, mostram que chovia e ventava de forma intensa no local.

O motorista de ônibus Joilson Brito chegou a presenciar a cena. “Eu tive que parar o ônibus na rua (Pedro de Toledo) porque já estava tudo parado. O que deu pra ver era que estavam socorrendo uma das vítimas”, disse.

Continua após a publicidade

No local, a reportagem pôde observar que o fio rompido ainda estava próximo do veículo atingido. Segundo a Enel, a fiação foi desligada para os trabalhos do Corpo de Bombeiro na ocorrência. Até às 20h40 a Rua Pedro de Toledo e parte da Avenida Ibirapuera continuavam sem energia. Em alguns trechos também foram avistados galhos na calçada.

Por volta das 20h30, a via onde o acidente aconteceu foi liberada para o trânsito após ser interditada para os trabalhos da Polícia Militar e Defesa Civil.

Em nota, a Enel, concessionária de fornecimento de energia, disse lamentar o acidente e apurar as circunstâncias do ocorrido. “Segundo informações preliminares, um galho de grande porte caiu sobre a rede de distribuição durante as fortes chuvas desta tarde e rompeu um cabo elétrico de média tensão, atingindo um veículo que estava no local.”

A Secretaria da Segurança Pública informou que o caso terá investigação do 27º Distrito Policial (Campo Belo).

Balanço divulgado à noite pela Defesa Civil apontou que choveu 60 milímetros na capital em seis horas. No Campo de Marte, as rajadas de vento atingiram 74 km/h.

Nas adjacências do Hospital do Servidor Público, foi possível notar os efeitos da chuva que caiu na tarde desta terça. Na Rua Pedro de Toledo, uma pilha de galhos acumulada na calçada obstruia passagem de pedestre. Na Avenida Ibirapuera, por volta das 22h, semáforos queimados (tanto de pedestres como de carros) dificultavam a travessia para pessoas a pé, ciclistas e veículos.

Na Rua Mondego, paralela à Avenida Ibirapuera, a reportagem identificou que as casas e a via estavam sem luz. E na Rua Borges Lagoa também foram vistos pilhas de galhos quebrados pelas calçadas e falta de energia elétrica.

Continua após a publicidade

Árvore caída nas imediações da Praça Juca Mulato, na zona sul Foto: Alex Silva/Estadão

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), órgão da Prefeitura, emitiu um alerta durante a tarde para alagamentos em todas as regiões da capital. Por volta das 16h40. o Centro já identificava áreas de instabilidade moderadas e de alta intensidade na cidade, resultado da junção do calor típico do verão e a entrada de uma brisa marítima.

Árvore atingiu veículo na Praça Bartolomeu Fernandes de Faria, na Casa Verde Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Além da possibilidade de alagamentos, o órgão também alertou para rajadas de vento na cidade. A previsão era que o tempo continuasse instável em São Paulo até o período da noite, afirma o CGE.

Chuva na última segunda-feira provocou quedas de árvores em diferentes pontos da cidade Foto: Alex Silva/Estadão

O Corpo de Bombeiros informou que foram registradas 186 chamados para quedas de árvores e um caso de desmoronamento e desabamento em São Paulo e na região metropolitana entre meia-noite e 18h20 desta terça.

Idosa morreu em alagamento no bairro em 2023

Continua após a publicidade

Nayde Pereira Cappellano, de 88 anos, morreu em março do ano passado após o carro em que estava ter ficado submerso durante um alagamento em uma rua do bairro de Moema. Ela dirigia um veículo na Rua Gaivota quando se viu presa por um alagamento em um dia de forte chuva. A ocorrência causou comoção e promessa de medidas por parte da Prefeitura.

Temporal teve ventos de 75 km/h nesta segunda-feira

Na última segunda, 8, a Defesa Civil registrou um acumulado de 62 mm na capital após a chuva que atingiu a cidade. O temporal, que teve ventos de mais de 75 km/h provocou quedas de árvores e corte de energia em diferentes bairros da capital, com destaque para a zona sul.

A Enel, concessionária responsável pela distribuição da energia elétrica na cidade, afirmou em nota divulgada às 17h30 desta terça-feira que 96% dos clientes afetadas tiveram a luz restabelecida. “A companhia trabalha para normalizar o fornecimento aos cerca de 0,2% dos clientes da distribuidora em São Paulo que estão sem energia em função da forte chuva de ontem (segunda-feira, 8)”.

As chuvas também causaram a queda de parte da marquise do Parque Ibirapuera e deixou quatro pessoas feridas. O parque foi temporariamente fechado e, de acordo com a Urbia, empresa que administra o local, o espaço foi reaberto às 14h desta terça e funciona parcialmente.

O Museu de Arte Moderna (MAM), a Bienal, o Pavilhão Japonês e o Museu Afro Brasil permanecem fechados nesta terça.

“Os visitantes ainda perceberão que os trabalhos de restabelecimento das condições normais do parque ainda estão em curso com algumas áreas isoladas e sinalizadas para garantir a segurança das pessoas”, disse o parque em nota.