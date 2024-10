Chuva com ventos de 100 km/h provoca estragos em SP; veja imagens

As fortes chuvas de quinta-feira, 24, registradas com vendavais que chegaram a 100 km/h em algumas regiões, deixaram um rastro de quedas de árvores, destalhamento de residências e desabamento de estruturas em municípios espalhados por São Paulo.

O Estado está sob aviso de alerta de perigo para tempestades até a manhã desta sexta-feira, 25. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a ventania é reflexo do processo de formação de um ciclone extratropical que está ocorrendo entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Em Campinas, onde as chuvas provocaram alagamentos pelos córregos Piçarrão e Serafim, uma pessoa que se encontrava no bairro Anhanguera foi arrastada pela enxurrada até um curso d'água. As equipes de resgate começaram as buscas, informou a Defesa Civil. Até as 22h, a vítima ainda não tinha sido localizada.

Em Itapevi, na região metropolitana, um homem foi levado pelas águas na quarta-feira, 23, e também ainda não foi localizado.

Um rodeio em Sertãozinho (interior), que começaria nesta quinta-feira, teve a praça de alimentação, palcos, camarotes e outras instalações danificados pelos fortes temporais. A prefeitura da cidade decidiu por suspender o evento.

“Novas informações serão divulgadas assim que o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Sertãozinho concluírem avaliação do local”, disse a administração.

Também no interior, a cidade de Taubaté teve ventos de 76 km/h, segundo a Defesa Civil do Estado, sem vítimas. Em Ubatuba, no litoral norte, também foi registrada ventania e queda de árvore, na Rua Mahatma Gandhi, no bairro Perequê-Açu. Uma delas acabou atingindo um veículo. Ninguém ficou ferido.

Em Avaré, interior do Estado, as rajadas de vento fizeram o teto do Centro de Exposições da cidade ceder. Imagens mostram que as colunas de ferro que servem de apoio para a estrutura ficaram retorcidas, e o teto do galpão acabou desabando. Não foram registradas vítimas na ocorrência.

Teto de Centro de Exposições em Avaré cedeu após passagem de ventania. Foto: Defesa Civil do Estado de São Paulo/Divulgação

Na cidade de Gabriel Monteiro, os fortes ventos destruíram a cobertura de um posto de combustível na Avenida Padre Tiago J. Bunner e foram registradas, ao todo, quedas de 15 árvores em vias públicas.

Na capital, uma árvore caiu sobre uma casa na Rua Tenente Júlio Prado Neves, localizada no bairro do Tremembé, na zona norte. No momento do acidente, havia o registro de ventos de 40 km/h. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência, remover a árvore e restabelecer a energia elétrica.

Em Taubaté, no interior, ventos de 76 km/h derrubaram árvores da cidade. Foto: Defesa Civil do Estado de SP/Divulgação

Conforme a Defesa Civil, em nota publicada na tarde desta quarta, o tempo seguirá instável na faixa oeste do Estado “com condição para temporais”. Na faixa leste, o alerta é para a formação de áreas de instabilidade no final da tarde, com risco para fortes rajadas de vento e acumulados moderados.

Segundo o órgão, a cidade de Ourinho chegou a registrar ventos de 126 km/h de velocidade - foi a maior do Estado registrada na tarde desta quarta. Em Jales (78 km/h), Taubaté (76,7 km/h) e Cachoeira Paulista (75,2 km/h), a ventania também foi alta intensidade (veja a lista com as demais cidades abaixo).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na quarta-feira alerta de perigo (sinalizado na cor laranja) para tempestades no Estado de São Paulo. A mancha do aviso, que começou ao meio-dia e deve valer até as 10h de sexta, abrange todo o território paulista.

Em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, uma árvore caiu sobre um veículo. Ninguém ficou ferido. Foto: Defesa Civil do Estado de SP/Divulgação

Conforme o instituto, a previsão é de acumulados de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia; bem como ventos intensos que podem atingir 100 km/h, além de queda de granizo. “Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos”, acrescenta o Inmet no alerta.

Em Jaborandi, foram registradas quedas de árvores, destelhamento de residências e pontos de alagamentos - os bairros onde aconteceram as ocorrências não foram informados.

Maiores rajadas de vento registradas*

Ourinhos - 126 km/h

Jales - 78 km/h

Taubaté - 76,7 km/h

Cachoeira Paulista - 75,2 km/h

Dracena - 62 km/h

Valparaíso - 60 km/h

Lins - 55 km/h

Presidente Prudente - 52 km/h

Avaré - 45km/h

Ribeirão Preto - 80km

Sorocaba - 50km/h

Ubatuba - 55km/h

Litoral Norte - 55km/h

Baixada Santista - 50km/h

Vale do Paraíba - 80km/h