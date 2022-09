Cidade de SP tem previsão de frio e pancadas de chuva no início desta semana

O frio deve continuar presente na capital paulista no início desta semana. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura (CGE), os termômetros devem oscilar entre 14°C e 19°C nesta segunda-feira, 26, e se manter em patamar parecido no dia seguinte. A previsão indica ainda que a cidade de São Paulo terá pancadas de chuva nos próximos dias.

Na última semana, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de perigo de tempestade para São Paulo e outros sete Estados. A Defesa Civil previu uma nova onda de frio nas cidades paulistas, com queda da temperatura no fim de semana. Neste domingo, 25, o órgão retirou o estado de alerta, mas decretou estado de atenção para baixas temperaturas.

Cena de frio na estação Pinheiros, na região oeste da cidade de São Paulo Foto: Felipe Rau/Estadão

Em boletim divulgado na noite deste domingo, 25, o CGE prevê que a formação de uma área de baixa pressão irá gerar instabilidades, provocando chuva na capital paulista. O tempo fechado e chuvoso não permitirá a elevação da temperatura e manterá elevados os índices de umidade.

A previsão do CGE é que nesta segunda-feira, 26, haverá tempo encoberto e chuvoso. Há ainda potencial, alertou o centro, para chuva de forte intensidade e até formação de alagamentos na cidade. Os termômetros oscilam entre 14° C e 19°C.

O cenário deve se manter o mesmo na terça-feira, 27, sem grandes mudanças na temperatura. As chuvas serão intermitentes e ainda haverá potencial para a formação de alagamentos. A mínima prevista é de 15°C e a máxima, de 21°C.

Chuva se espalha pelo País

Conforme a Climatempo, a chuva aumenta de forma significativa entre esta segunda e quarta-feira, 28, no centro-sul do país. Elas estão previstas especialmente nos Estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, no norte do Paraná e no sul de Minas Gerais (além da região da Zona da Mata Mineira).

Há um alerta elevado para volumes de 30 a 70 mm, chuva persistente e muitos temporais. Essas tempestades, informou a Climatempo, estão associadas a fatores como ventos em altos níveis da atmosfera e a formação de uma frente fria a partir da terça-feira.