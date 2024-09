Governo de SP prevê comprar 5,8 mil imóveis no centro e em mais regiões; saiba onde

Desafio no centro

Embora o déficit habitacional seja um problema presente em toda a cidade, no centro as moradias estão ligadas à tentativa de revitalizar a região. A pandemia motivou o fechamento de lojas e restaurantes e fez aumentar o número de moradores de rua, incluindo famílias inteiras. No distrito da Sé, estavam 40% dos 31,9 mil sem-teto, conforme o último Censo da Prefeitura, de 2021.

A região central tem a maior proporção de imóveis residenciais desocupados da cidade, segundo dados do Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). São 58,7 mil domicílios particulares sem uso, o que equivale a um em cada cinco do universo de 283,2 mil unidades habitacionais dos dez distritos que compõem a região central da capital paulista.

Uma das ações do governo para atrair investimentos ao centro é a criação do novo centro administrativo, que deve começar a ser construído no ano que vem. O projeto prevê a construção de uma esplanada na região da Praça Princesa Isabel para abrigar órgãos estaduais que hoje estão no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, e em dezenas de endereços pela cidade.