Defesa Civil prevê nova frente fria em SP; Oito Estados têm alerta de tempestade

A primavera começa com chuva nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de perigo de tempestade para oito Estados: Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A Defesa Civil ainda prevê uma nova onda de frio nas cidades paulistas, até domingo, 25, com queda abrupta da temperatura.

A previsão é de que a temperatura mínima atinja 3ºC na Serra da Mantiqueira. Já na capital e região metropolitana, pode chegar a 7ºC. Nas regiões de Sorocaba e de Campinas, os termômetros podem chegar a 9ºC. Em São José dos Campos e Vale da Ribeira, mínima de 8ºC. E na Baixada Santista e litoral norte paulista, a expectativa é de temperaturas entre 12ºC e 13ºC.

Oito Estados têm alerta de tempestade e Defesa Civil prevê nova frente fria em SP

Já o alerta do Inmet indica a possibilidade de chuvas entre 50 mm e 100 mm por dia, ventos de até 100 km por hora e queda de granizo. Entre os riscos, estão problemas nas redes de energia elétrica, alagamentos, estragos em plantações e queda de galhos de árvores.

Na quinta-feira, 22, a um ciclone extratropical que se forma no Rio Grande do Sul favorece a ocorrência de ventos intensos de até 100 km por hora, principalmente no litoral, áreas serranas e centro-sul do Rio Grande do Sul. As chuvas se estendem para os Estados de Santa Catarina e do Paraná, mas com menor intensidade.

Estas instabilidades se refletem no Sudeste, provocando chuva intensa e fortes rajadas de vento em São Paulo, sul e oeste de Minas, Espírito Santo e no Rio. Segundo a empresa Climatempo, a chegada da primavera marca a transição de um clima seco com períodos de frio para um período em que o ar fica mais quente e úmido. /COM AGÊNCIA BRASIL