‘Diálogos Antirracistas’ discutem educação e trabalho no Sesc Pinheiros; veja como se inscrever

A terceira edição do encontro Diálogos Antirracistas: Educação, Equidade e Democracia reúne representantes da sociedade civil, lideranças negras e empresariais para discutir a participação política da juventude negra, a construção de um sistema judiciário antirracista, equidade racial no trabalho e a educação antirracista a partir desta terça-feira, 24, no Sesc Pinheiros, zona oeste de São Paulo. É um evento gratuito, mas é preciso se inscrever no site.

Promovido pelo Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (Ceert) com o apoio do Sesc São Paulo, Ministério da Educação e Instituto Federal de São Paulo, o evento inclui oficinas, paineis e rodas de conversa sobre o protagonismo da população negra na defesa da democracia e a construção da educação antirracista nas escolas e no trabalho. Entre os nomes confirmados estão Nilma Lino Gomes, ex-ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e a escritora e ativista Cida Bento, autora do livro O Pacto da Branquitude.

“Um dos principais objetivos do encontro é promover o intercâmbio de conhecimentos sobre a equidade racial entre movimentos sociais, em especial coletivos e organizações negras, profissionais da educação, parceiros do Ceert e instituições empregadoras e demais interessados”, afirma o advogado Daniel Bento Teixeira, diretor-executivo do Ceert e membro da Comissão de Direitos de Defesa da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil-SP.

O projeto foi lançado em 2022 em um momento crucial para o debate sobre equidade racial e garantia dos direitos da população negra, diante das mudanças climáticas, desigualdade de renda e falta de políticas efetivas para trabalho.

Reconhecimento para os educadores

O evento também conta com a premiação dos professores indicados ao Prêmio Educar com Equidade Racial e de Gênero, que homenageia as iniciativas pedagógicas e de gestão. A premiação vai contar com a presença de Zara Figueiredo, secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Governo Federal.

Dezesseis educadores serão premiados com aporte financeiro, materiais didáticos, formação docente e equipamentos para a escola. As práticas finalistas e premiadas serão organizadas em uma publicação sobre educação antirracista.

O evento também celebrará a cultura negra com apresentações culturais de Baile Black Bom, slam de Mel Duarte e pocket show do sambista Arlindinho, no encerramento do prêmio.

Serviço: Diálogos Antirracistas