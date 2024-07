Dois dos cinco recipientes de material radioativo são encontrados na zona leste de SP

Dois dos cinco recipientes com materiais radioativos furtadas na noite do último dia 30 foram encontradas na tarde desta sexta-feira, 5, na região de Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado. A pasta não especificou as condições em que os recipientes foram encontrados.

“Equipes da 8ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) e do Corpo de Bombeiros atuam no local para a apreensão dos objetos, enquanto a autoridade policial do 49º Distrito Policial, responsável pelas investigações, toma outras medidas pertinentes para identificar o autor do crime”, disse a secretaria.

Material radioativo foi furtado junto com veículo na zona leste de São Paulo. Imagens mostram todos os objetos levados na oportunidade Foto: Comissao Nacional de Energia Nuclear/Reprodução

PUBLICIDADE Como mostrou o Estadão, um veículo que transportava o material radioativo foi levado por ladrões no último domingo na Rua Félix Bernardelli, zona leste da capital. As duas latas que fariam parte desse carregamento, portanto, foram encontradas na mesma região do crime. O caso do furto do material radioativo foi divulgado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), que alertou a população sobre os riscos de contato com o material. Procurada pela reportagem, o órgão ainda não comentou sobre a localização de parte do material.

Entenda o caso

O carro furtado, uma Saveiro de placa RFI873, pertencia a uma empresa de equipamentos médicos e armazenava uma carga de materiais radioativos que foram coletados no Rio e que seriam entregues no Paraná e em Santa Catarina, segundo a Secretaria da Segurança Pública.

O veículo é da empresa Medical Ald. “A referida empresa, que possui Supervisor de Proteção Radiológica em Transporte e Plano de Proteção Radiológica para Transporte aprovado pela CNEN, estava à serviço da R2Pharma - Radiofarmácia Centralizada LTDA”, informou a CNEN.

No momento em que foram furtados, o veículo e o material radioativo estavam sinalizados com o símbolo internacional de radiação ionizante. A CNEN pediu, se alguém encontrar o material, entre em contato e informe a polícia. Os telefones indicados são o (21) 98368-0734 e (21) 98368-0763.

Risco radiológico é ‘muito baixo’, diz diretor de órgão governamental

O veículo furtado na zona leste transportava uma fonte geradora de Germânio/Gálio (68Ge/68Ga) rumo às cidades de Curitiba (PR) e Blumenau (SC) para uso médico, segundo a CNEN.

O material representa “risco radiológico muito baixo para a população e o meio ambiente”, afirmou, em nota, Alessandro Facure, diretor de Radioproteção e Segurança Nuclear da CNEN. /COLABOROU MARCIO DOLZAN