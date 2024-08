‘Estou em estado de choque’, diz moradora de casa que teve jardim destruído por avião em Vinhedo

Moradora da casa cujo jardim foi atingido pela queda do avião que matou 57 passageiros e quatro tripulantes, no início da tarde desta sexta-feira, 7, em Vinhedo (SP), Aline Lima ainda se recupera do trauma que vive após escapar ilesa, junto com a sua família, do trágico acidente.

“Estou em estado de choque”, disse Aline ao Estadão.

Aeronave caiu em uma área residencial de Vinhedo, próximo à rodovia Miguel Melhado de Campos. Foto: Claudia Vitorino

PUBLICIDADE Ela estava em casa, no condomínio Recanto Florido, ao lado do marido e de uma ajudante no momento em que a aeronave caiu. “Meu jardim ficou completamente destruído, mas estamos todo bem, graças a Deus”, reforçou a moradora. A aeronave com 57 passageiros e quatro tripulantes caiu em uma área residencial, próximo à rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324). Vinhedo fica a aproximadamente 95 quilômetros do Aeroporto de Cumbica, onde o avião pousaria, e 927 quilômetros de Cascavel, de onde saiu.

Luis Augusto de Oliveira, Analista de Sistemas, 56 anos, também teve a casa danificada por causa do acidente e sua residência foi interditada. Ele foi para portaria do condomínio Recanto Florido com alguns pertences, como malas, roupas, produtos de cosméticos e itens de geladeira.

Outro relato de desespero vivido no momento do acidente foi dado por Beatriz Contatto, moradora da mesma rua onde o avião caiu no condomínio no interior paulista. “Na hora do acidente eu estava com o meu pai fora de casa, mas minha mãe me ligou desesperada. Ela presenciou o acidente e achou que o avião poderia cair na nossa casa. Minhas filhas estavam na casa e, felizmente, também não aconteceu nada com elas”, afirmou Beatriz ao Estadão. “Minha mãe disse que percebeu o barulho muito alto aumentando e ficando cada vez mais próximo, e que acompanhou o avião caindo e depois ouviu uma explosão quando ele tocou no solo.” Renata Mezzanati, moradora de um condomínio vizinho ao Recanto Florido, descreveu o pânico que passou ao lado da sua filha no momento do acidente. “Eram por volta das 13h25 e eu chamei a minha filha para a gente ver pela janela de onde estava vindo aquele barulho muito alto e, logo depois, quando a gente olhou de novo, vimos que o avião estava descendo rodopiando em cima da nossa casa antes cair bem pertinho da gente”, conta.

Inicialmente a informação era de 62 pessoas na aeronave, posteriormente retificada pela empresa. Segundo a Voepass, a prefeitura de Cascavel e a Polícia Militar paulista, não houve sobreviventes.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), é o acidente com o maior número de vítimas desde a queda da aeronave da TAM, em São Paulo, em 17 de junho de 2007, que vitimou 199 pessoas.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foi acionada para atuar na investigação da queda do avião. Até o momento, não há informações sobre a causa do acidente.