AO VIVO: queda de avião em Vinhedo deixa 62 mortos; siga as últimas notícias

Uma aeronave com 62 pessoas a bordo caiu no início da tarde desta sexta-feira, 9, em Vinhedo, no interior paulista. O acidente, com um avião que pertencia à Voepass Linhas Aéreas e saiu de Cascavel, no interior do Paraná, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, aconteceu em uma área residencial.

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos (Podemos), informou na tarde desta sexta-feira que não há sobreviventes. Este é o acidente aéreo com o maior número de vítimas em solo brasileiro desde o acidente com um avião da TAM, em 2007, que deixou 199 mortos.

Um avião caiu no início da tarde desta sexta-feira, 9, em Vinhedo, no interior de São Paulo. A aeronave carregava 58 passageiros e quatro tripulantes. Foto: Reprodução Redes Sociais

16h47 Polícia Federal inicia investigações

A Polícia Federal (PF) informou que iniciou as investigações sobre a queda do avião. Policiais federais já estão no local do acidente, em uma região residencial de Vinhedo. A corporação também está compondo um gabinete de crise montado no Aeroporto de Guarulhos. A PF também vai enviar para Vinhedo um grupo de especialistas em acidentes aeronáuticos e identificação de vítimas de desastres para auxiliar nas apurações.

16h41 ‘Aparentemente não há sobreviventes’, diz governador de SP

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) está retornando na tarde desta sexta-feira, 9, para São Paulo em decorrência da queda do avião em Vinhedo, no interior do Estado. Ele estava no Espírito Santo para reuniões do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud). “Aparentemente, temos informação de que não há sobreviventes”, disse Tarcísio em entrevista ao lado dos demais governadores no encontro.

Além do governador, que acompanhará as equipes de trabalho, também está retornando o secretário da Casa Militar, que coordena a Defesa Civil, Henguel Ricardo Pereira. Os dois participavam de reuniões do Cosud em Pedra Azul, região serrana do Estado capixaba.

16h01 Avião que caiu é da VoePass, antiga Passaredo

O avião que caiu em Vinhedo é da companhia aérea VoePass, antiga Passaredo. A empresa, brasileira, tem sede em Ribeirão Preto e atua em 47 cidades, segundo site da Latam, com quem a VoePass tem parceria para compartilhar voos e alcançar destinos mais remotos do País.

O dono da companhia é o Comandante José Luiz Felício Filho, filho do fundador da Passaredo (José Luiz Felício, que morreu no ano passado). Felício fundou a Viação Passaredo em 1978 e, quase duas décadas depois, em 1995, criou a Passaredo, empresa aérea. Ele presidiu a companhia até 2002, quando passou o controle para o filho.

A história recente da aérea é de idas e vindas entre negociações empresariais. A Passaredo entrou em 2012 com processo de recuperação judicial na tentativa de sanar uma dívida estimada em R$ 150 milhões.

15h32 Anac lamenta acidente e diz que acompanhará investigações

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) divulgou nota há pouco em que lamenta a queda de avião de passageiros em Vinhedo (SP), na tarde desta sexta-feira, 9. Na nota, a Anac diz que já monitora a prestação do atendimento às vítimas e seus familiares pela Voepass, que opera a aeronave.

“A Anac está monitorando a prestação do atendimento às vítimas e seus familiares pela empresa, bem como adotando as providências necessárias para averiguação da situação da aeronave e dos tripulantes”, diz a nota.

15h16 Lula pede 1 minuto de silêncio durante evento em Itajaí

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou tragédia. O presidente, que está em Itajaí (SC) para o lançamento de uma fragata, pediu um minuto de silêncio durante agenda oficial. Lula disse que recebeu a informação de que todos os ocupantes da aeronave morreram, o que ainda não foi anunciado pelas equipes de resgate.

“Eu tenho que ser portador de uma notícia muito ruim. Eu queria que todos se colocassem de pé para que a gente fizesse um minuto de silêncio porque acaba de cair um avião na cidade de Vinhedo, em São Paulo, com 58 passageiros e quatro tripulantes, e parece que todos morreram”, disse o presidente antes de iniciar a agenda em Itajaí (SC).

14h30 Queda de aeronave foi flagrada em vídeo por moradores

A queda da aeronave, que aconteceu em uma área residencial, foi registada por diversos moradores da região de Vinhedo. As imagens mostram uma grande nuvem de fumaça subindo do local imediatamente após a queda e um incêndio iniciando logo depois.

14h07 Avião cai em Vinhedo com 62 pessoas a bordo

Um avião com 58 passageiros e quatro tripulantes que saiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, caiu no início da tarde desta sexta-feira, 9, na cidade de Vinhedo (SP). Ainda não há informações sobre mortos.

O acidente com o voo de matrícula PTB 2283, que pertencia à VOEPASS Linhas Aéreas (antiga Passaredo), aconteceu em uma área residencial, próximo a rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324).

