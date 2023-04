Estudantes de Medicina se envolvem em briga durante competição esportiva em São Carlos; veja vídeo

Estudantes de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) e da Faculdade de Medicina de Catanduva (Fameca) se envolveram em uma briga no sábado, 1º, durante a abertura dos jogos da Pré-Intermed, competição esportiva universitária realizada no Ginásio Milton Olaio Filho, na Vila Lutfalla, em São Carlos, no interior paulista. De acordo com uma das atléticas estudantis, apesar do conflito, que teve chutes e socos, conforme mostraram os vídeos postados nas redes sociais, ninguém ficou ferido.

O primeiro jogo da competição, que vai até sábado, 8, ocorreu alguns minutos após o término da briga. O motivo da confusão, no entanto, ainda não foi esclarecido.

Estudantes de Medicina se envolvem em briga durante evento esportivo em São Carlos. Foto: Reprodução/Twitter/@ProblemaRp

Em nota, a PUC-Campinas lamentou o ocorrido e afirmou que condena qualquer tipo de violência. “A instituição afirma que a organização de equipes esportivas é uma atividade espontânea de estudantes e não conta com o apoio da universidade”, disse.

Nas redes sociais, a Associação Atlética Acadêmica Carlos Osvaldo Teixeira (AAACOT), que representa alunos da PUC-Campinas, disse que seus integrantes não tiveram nenhuma participação na confusão ocorrida. No entanto, caso seja comprovada a participação de algum deles, o mesmo será punido.

“Todos os membros da AAACOT agiram para separar aqueles que estavam brigando. Repudiamos todos os atos de violência e, havendo a comprovação de algum, as medidas punitivas serão tomadas. Ninguém ficou ferido na confusão”, disse.

Com relação aos estudantes da Fameca, a reitoria do Centro Universitário Padre Albino/Unifipa afirma que vai se reunir ainda nesta segunda-feira, 3, para tomar conhecimento sobre os fatos, já que ocorreram fora dos limites do campus, para tomar as providências necessárias.

“A faculdade lamenta, repudia e sempre estará contrária a qualquer tipo de enfrentamento com congêneres”, afirmou.

Nas redes sociais, a Associação Atlética Acadêmica Dr. Emílio Ribas (AAAER), que representa os estudantes de Medicina de Catanduva, esclarece que não teve nenhuma relação com os fatos ocorridos no sábado.

“Repudiamos qualquer ato de violência. Os membros da atlética agiram para separar a briga. Os envolvidos no ato da violência já foram identificados e medidas punitivas, tanto no âmbito esportivo quanto financeiro, já foram tomadas”, acrescentou. A atlética não deu detalhes sobre as punições.

Procurada, a Prefeitura de São Carlos disse que apenas empresta o local e os organizadores são responsáveis pela administração do evento. “São responsáveis pelas ambulâncias e seguranças. Caso estrague ou quebre alguma coisa do ginásio, a organização tem que arcar com as consequências”, afirmou em nota.

A Pré-Intermed envolve a participação de 11 atléticas de faculdades de Medicina do Estado de São Paulo em uma competição com diversas modalidades esportivas.

Em nota, a Liga Esportiva das Atléticas de Medicina do Estado de São Paulo (Leamesp) afirma que a confusão entre as duas torcidas foi controlada rapidamente pela organização. “O fato ocorrido foi isolado. A organização não compactua com as atitudes de alguns torcedores e repudia toda forma de violência”, disse.

Ainda de acordo com a entidade, o evento tem como foco a uma competição sadia entre as maiores faculdade de Medicina do Estado de São Paulo, fomentando o esporte, o lazer e o turismo universitário.

“Salientamos ainda que os responsáveis já foram identificados e sofreram as punições previstas no regulamento. “A organização se reuniu e adotou medidas para que casos como esse não ocorram novamente”, acrescentou.