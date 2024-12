Forte chuva coloca SP em estado de atenção para alagamentos; veja regiões atingidas

A forte chuva que atinge São Paulo nesta quinta-feira, 5, fez o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), órgão da Prefeitura de São Paulo responsável pelo monitoramento das condições meteorológicas na capital, emitir um alerta de estado de atenção para alagamentos para as zonas leste, norte, oeste, além do centro e das marginais Tietê e Pinheiros, desde às 16h43.

De acordo com o CGE, áreas de instabilidade formadas pelo calor e a atuação da brisa marítima continuam atuando na capital paulista. Segundo o órgão, há potencial para formação de alagamentos e queda de árvores, principalmente na zona norte e na zona leste, em bairros como São Rafael, Cidade Tiradentes e Itaquera.

Há risco de chuva forte e isolada durante a noite também.

Chuva em São Paulo é provocada por áreas de instabilidade formadas pelo calor e brisa marítima. Foto: Werther Santana/Estadão

Previsão do tempo

PUBLICIDADE A propagação de uma frente fria pelo litoral paulista muda o tempo no fim de semana, provocando chuvas mais generalizadas. Na sexta-feira, 6, o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas. Os termômetros variam entre mínimas de 19°C e máximas que podem superar os 30°C. No final da tarde, o tempo abafado e a chegada da brisa marítima favorecem a ocorrência de chuvas rápidas e isoladas.

O sábado, 7, deve apresentar sol e temperaturas em rápida elevação no decorrer do dia. As mínimas oscilam em torno de 21°C, enquanto as máximas podem superar os 32°C. Entre o final da tarde e o decorrer da noite a aproximação de uma frente fria deve provocar chuvas na forma de pancadas.