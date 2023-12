Governo paulista volta a discutir ligação do Rodoanel Norte ao aeroporto de Guarulhos

O governo do Estado de São Paulo retomou as discussões sobre uma possível ligação do Rodoanel Norte ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, mas diz que a definição sobre a abertura do acesso, que não está no projeto original, ainda depende de estudos.

No último dia 21, o secretário de Parcerias em Investimentos do Estado, Rafael Benini, se reuniu com o prefeito de Guarulhos, Gustavo Henrique Costa, o Guti (PSD), para tratar dessa ligação. Paradas há cinco anos, as obras do trecho norte do Rodoanel, que passa por Guarulhos, estão sendo retomadas, segundo o governo estadual.

Na reunião com representantes do município, o secretário disse que as obras do Rodoanel incluirão as alças de acesso a Guarulhos, na altura do bairro Haroldo Veloso. A reivindicação da prefeitura é de que, a partir do acesso, seja construída uma ligação até o aeroporto, que fica a uma distância de 3,6 quilômetros.

Em nota ao Estadão, a secretaria disse que a reunião com a prefeitura de Guarulhos discutiu a melhor alternativa para promover a ligação entre o município e o Rodoanel Trecho Norte. A ligação com o aeroporto, no entanto, ainda demanda estudos, segundo a pasta.

Obras do trecho norte do Rodoanel estão sendo retomadas, diz governo Foto: Sidnei Barros/Prefeitura Municipal de Guarulhos

Em agosto deste ano, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) assinou o contrato de concessão do Rodoanel Norte, na modalidade parceria público-privada, após leilão, em março, vencido pela Via Appia FIP Infraestrutura. A empresa será responsável pela conclusão da obra, orçada em R$ 3,4 bilhões, além da manutenção e operação do trecho pelo prazo de 31 anos. A entrega está prevista para o segundo semestre de 2026.

O Rodoanel Norte foi iniciado em 2013 e teve as obras paralisadas em 2018. Segundo o governo, os trabalhadores já estão sendo mobilizados para a retomada dos serviços. O trecho é o que falta para concluir a interligação do grande anel viário em torno de São Paulo, desafogando o trânsito na Marginal Tietê.

Em Guarulhos, prefeito e secretário trataram também do programa de Mobilidade Urbana do governo estadual que inclui a concessão da Linha 13- Jade da CPTM, que chega até o aeroporto.

A linha pode ganhar uma extensão de dez quilômetros, com a construção das estações Jardim dos Eucaliptos, São João, Jardim Presidente Dutra e Bonsucesso. Atualmente, a linha parte da estação da Luz, no centro da capital, segue até Engenheiro Goulart, na zona leste, de onde continua até Guarulhos, na estação Aeroporto.