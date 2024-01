Hospital de Sorocaba perde equipamentos e remédios de alto custo por causa das fortes chuvas

Os temporais que atingem São Paulo neste fim de semana causaram estragos em várias regiões do Estado. Em Sorocaba, foram cerca 150 milímetros de chuva em três horas, 70% do esperado para o mês de janeiro todo. O Hospital do Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil (GPACI), referência na região de Sorocaba no tratamento contra a doença, foi fortemente afetado.

Segundo a diretoria do hospital, todo o 1º andar do prédio foi afetado pelo excesso de água e setores como a recepção, odontologia, quimioterapia, consultórios médicos, farmácia, nutrição e dietética, serviço de imagem e diagnóstico, refeitório, brinquedoteca, lavanderia, almoxarifado, entre outros, foram tomados pelas águas. Isso causou a perda de equipamentos, remédios de alto custo, insumos médicos, alimentos e produtos de higiene. Os pacientes que estavam nesse patamar do prédio foram transferidos e passam bem, segundo a instituição. A diretoria afirmou que está reparando os danos para tentar retomar o atendimento normal.

Policiais Militares voluntários trabalham na limpeza e reabastecimento do GPACI, hospital referência no tratamento de câncer infantil em Sorocaba depois da inundação pelas fortes chuvas que atingiram a região. Foto: PMSP

Uma equipe de 40 policiais militares e bombeiros, além de voluntários da Escola de Soldados, se mobilizou para auxiliar na a limpeza e desobstrução de alas do hospital, descarte de materiais e recuperação das áreas afetadas.

Em seu site oficial, o Hospital do Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil (GPACI) pediu compreensão de pacientes e da população e também está recolhendo doações por PIX com CNPJ 50.819.523/0001-32e qualquer dúvida esclarecida pelo número (15) 98808-8313.

Em Sorocaba, uma idosa de 74 anos morreu presa dentro do carro onde estava. Outra idosa e a filha se afogaram debaixo do veículo da família em Limeira, quando ambas tentavam evitar que o automóvel fosse levado pela enxurrada. Já em Praia Grande uma mulher de 60 anos morreu e sete banhistas ficaram feridos após serem atingidos por um raio.