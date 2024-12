Iluminação pública: leitora reclama de postes com luzes oscilando no Jardim Soraia

Reclamação de Maria Amélia Santos: “A iluminação dos postes de energia que ficam na Avenida Águia de Haia, entre a Avenida Imperador e a Avenida São Miguel, zona leste da cidade de SP, está bastante precária. Não é de hoje, mas uma vez ou outra esse problema se repete. As luzes de alguns postes ficam piscando sem parar o que atrapalha o trajeto de motoristas que andam pela via à noite, com risco de não verem outros carros na sua frente ou mesmo pessoas atravessando a rua. A visibilidade fica muito comprometida. Contei na noite anterior, e eram ao menos seis lâmpadas de postes com esse problema. Peço auxílio do Estadão para que seja feita uma vistoria na região.”

Resposta da SP Regula: “A SP Regula solicitou a uma equipe técnica a verificação do local mencionado.”