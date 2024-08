SP tem 24 cidades com focos ativos de incêndio; sábado será dia crítico para fogo, alerta MetSul

São Paulo tem 24 cidades com focos ativos de incêndio, informou o governo estadual, neste sábado, 24, às 9h44 (veja a lista completa abaixo). O dia de hoje ainda será “crítico” para fogo no estado, alertou a empresa de meteorologia MetSul

O Estadão entrou em contato tanto com a governo estadual quanto com a Defesa Civil para obter a lista atualizada. A Defesa Civil disse que a relação constará do novo boletim, porém não informou em que horário ele será divulgado.

Às 9h30, a Rodovia Luiz Augusto de Oliveira (SP 215) estava com com interdições parciais: entre o km 195 e o km 209, no município de Dourado, região de São Carlos. Há desvio por via municipal, no km 195.

O governador Tarcísio de Freitas anunciou que sobrevoaria regiões afetas na manhã deste sábado. Segundo o governo, mais de 7,3 mil pessoas, entre profissionais e voluntários, estão mobilizadas no combate às chamas e na orientação da população.

“A situação hoje está ficando sob controle, então a maioria dos focos já estão sendo extintos e vai haver um empenho muito grande com toda essa coordenação para que para que a gente possa controlar os incêndios”, disse o governador, em comunicado à imprensa.

As autoridades recomendam que, se avistar um foco de incêndio ou fumaça em grande intensidade, deixar o local imediatamente, abrigar-se e informar o Corpo de Bombeiros (193) e a Defesa Civil (199).

Incêndio atinge matas e canaviais de Poloni, no interior de São Paulo Foto: AYRTON VIGNOLA

A MetSul, que usou dados de satélite europeu Copernicus, informou que o risco de fogo neste sábado é “particularmente alto” também em Goiás e na região do Triângulo Mineiro.

Incêndios no interior

Conforme mostrou o Estadão, incêndios florestais que atingem o interior de São Paulo provocaram mortes, a suspensão total e parcial de rodovias que cortam o Estado e fizeram o governo paulista decretar, na sexta-feira, 23, situação de emergência para 30 municípios, como Itápolis, Sertãozinho, São Bernardo do Campo e Piracicaba.

De acordo com o Programa Queimadas, base de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Estado registrou, só nesta sexta-feira, 1.886 focos de incêndios ativos em todo território paulista - já são 3.175 no mês. Para efeitos de comparação, em agosto de 2023, os satélites usados pelo Inpe detectaram 352 focos de queimadas ativos entre todas as cidades de São Paulo durante o mês inteiro e 1.666, ao longo de todo o ano.

Dois homens, funcionários de uma usina em Urupês, região metropolitana de São José do Rio Preto, morreram enquanto atuavam no combate às chamas do incêndio, informou o governo. De acordo com a Secretária de Segurança Pública de São Paulo, as vítimas tentavam apagar um incêndio em uma usina perto do parque ecológico da cidade quando perderam o controle do caminhão que conduziam, na Estrada Municipal Urupês-Irapuã. O sinistro provocou o vazamento de combustível que resultou no incêndio do veículo. Os dois funcionários tinham 30 e 47 anos, e eram das cidades de Irapuã e José Bonifácio, respectivamente. Por conta dos incêndios, a Fundação Casa transferiu temporariamente adolescentes e funcionários da unidade Sertãozinho, que foi tomado pela fumaça, para o prédio onde funcionava a antiga unidade Ouro Verde, em Ribeirão Preto. Segundo o governo, não há feridos entre os jovens.

Cidades com focos ativo de incêndio