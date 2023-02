Litoral Norte de São Paulo ainda tem bairros sem água após limpeza de estações

SOROCABA – O abastecimento de água está sendo retomado nas cidades atingidas por inundações e deslizamentos, no Litoral Norte de São Paulo, mas ainda há bairros sem água em Ilhabela e São Sebastião. No domingo, 19, após as chuvas intensas, o abastecimento chegou a ser interrompido em Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela, devido à entrada de terra, lama e detritos nas unidades de captação de água bruta.

De acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), na tarde desta segunda-feira, 20, a água voltou às torneiras na maioria das casas nas áreas urbanas dessas cidades. Em bairros mais afastados, como no sul de Ilhabela e nas praias de Boiçucanga e Maresias, em São Sebastião, as torneiras ainda estão secas.

Ter água na rede é fundamental para o trabalho de limpeza das casas e estabelecimentos comerciais atingidos pelas inundações. Nas regiões mais afetadas, mas com acesso liberado, a Sabesp colocou caminhões-pipa para abastecer escolas, unidades de saúde e abrigos de emergência. Na Barra do Una, em São Sebastião, 12 caminhões ainda estão fazendo esse abastecimento. Outros 13 veículos atuam na região de Maresias.

Árvore caída em trecho da praia da Baleia, em São Sebastião, após chuvas intensas no litoral norte de São Paulo Foto: Wesley Gonsalves/Estadão

Conforme o diretor de Operações da companhia, Roberval Tavares de Souza, apenas alguns bairros do sul de Ilhabela e a Praia de Boiçucanga, em São Sebastião, ainda estavam sem abastecimento. “Em nossa estação de Boiçucanga, devido às interdições nos acessos, só conseguimos chegar às 14h desta segunda e encontramos postes com cabos de energia caídos, por isso foi necessário deslocar geradores. Esperamos que até o final do dia a água comece a voltar”, disse.

Em Barra do Una, a estação que tinha sido alagada foi recuperada por volta do meio-dia, e a previsão é de que a água volte às torneiras de forma gradual. Em Maresias, o sistema de abastecimento voltou a operar por volta das 15h.

“Os reservatórios estão se enchendo e nossa expectativa é que a água chegue às casas durante a madrugada”, disse o dirigente. Ele lembrou que, apesar de ser um insumo necessário para a limpeza das casas, a água deve ser usada com parcimônia. “O que a gente pede é o uso racional para que todos possam ter água disponível”, disse.