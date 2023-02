Chuva em SP: Litoral norte tem alerta de novos temporais até o fim da semana; veja previsão

A previsão de continuidade de chuva no litoral norte de São Paulo alerta para a importância de as pessoas buscarem apoio, em caso de situações de risco. É importante que a população fique atenta e siga as recomendações da Defesa Civil. Até sexta-feira, 24, são previstos cerca de 200 mm de precipitação para o litoral norte de São Paulo e a Baixada Santista. As fortes chuvas que atingiram a região no fim de semana de carnaval provocaram ao menos 48 mortes, bloquearam rodovias e causaram prejuízos na região.

Conforme a Climatempo, as condições meteorológicas estão diferentes do último sábado e domingo no litoral paulista, mas o potencial é alto para que, até o fim da semana, chova diariamente, na forma de pancadas, com alta possibilidade de temporais atingirem a região.

“As pancadas devem se concentrar especialmente no período entre as tardes e noites e podem acumular, em média, diariamente, volumes da ordem de 30 a 50 mm. Se comparar esse volume com o que aconteceu no último fim de semana, pode parecer pouco, já que algumas estações chegaram a registrar acumulados da ordem de 600 mm entre 12h e 24h”, disse em nota.

A previsão de continuidade de chuva no litoral norte de São Paulo alerta para a importância de as pessoas buscarem apoio, em caso de situações de risco. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

No entanto, ainda assim, uma chuva de 30 a 50 mm que cai em poucas horas já tem um grande potencial de causar problemas, como a formação de alagamentos, segundo a Climatempo. Além ainda da possibilidade de queda de árvores e galhos.

“Com toda a chuva que caiu no litoral norte no último fim de semana, a situação torna-se ainda mais crítica com os temporais previstos para os próximos dias. O solo já muito encharcado fica bastante vulnerável para o risco de novos deslizamentos”, alerta a empresa de meteorologia.

O clima nesta Quarta-feira de Cinzas, 22, começou com sol entre nuvens no litoral norte e as temperaturas subiram rapidamente.

Continua após a publicidade

“A partir do fim da manhã, a aproximação de uma nova frente fria favorece a formação de nuvens carregadas sobre a região, com isso voltam as condições para pancadas de chuva moderadas e fortes, que podem ocorrer de forma intermitente até o início da noite”, alertou ainda o governo estadual.

Praia da Baleia, em São Sebastião, fica ‘manchada’ de lama após chuvas + 1

Veja a previsão no litoral para esta quarta-feira:

São Sebastião - Pancadas de chuva (30mm). Temperatura: 23°C/29°C.

Ubatuba - Pancadas de chuva (25mm). Temperatura: 22°C/30°C.

Caraguatatuba - Pancadas de chuva (25mm). Temperatura: 22°C/30°C.

Ilhabela - Pancadas de chuva (25mm). Temperatura: 23°C/30°C.

Guarujá - Pancadas de chuva (40mm). Temperatura: 23°C/29°C.

Bertioga - Pancadas de chuva (35mm). Temperatura: 22°C/29°C. Vento: 35 km/h.