Chuvas no litoral de SP: saiba como ajudar os milhares de afetados pelas inundações e deslizamentos

Enquanto equipes da Defesa Civil trabalham nas buscas e resgate das pessoas afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo entre a noite de sábado, 18, e a madrugada deste domingo, 19, prefeituras e ONGs estão recebendo doações para quem perdeu tudo ou segue isolado por conta das tempestades. Segundo o governo do Estado, as tempestades já deixaram 36 mortos, 40 desaparecidos e mais de 1,8 mil desalojados ou desabrigados.

Em São Sebastião, uma das cidades mais afetadas pelas chuvas intensas, 35 mortes foram confirmadas pelo governo do Estado de São Paulo. Trabalhos de buscas e resgate continuam. Foto: Daniela Andrade/PMSS

Na capital, o Fundo Social do Estado vai recolher doações de alimentos não perecíveis, água mineral e roupas limpas e em bom estado para uso. As entregas podem ser feitas no depósito do FUSSP da capital, na Avenida Marechal Mario Guedes, 301, no Jaguaré, na zona oeste da cidade . Nessa segunda-feira, o espaço estará aberto para receber as doações entre 12h e 17h e nos outros dias entre 8h e 17h.

Em Caraguatatuba, o fundo de solidariedade do município também está recebendo doações. Além de roupas, itens de higiene pessoal e alimentos não perecíveis, a demanda mais urgente nesse momento é por material de limpeza, como saco de lixo, desinfetante, cloro, detergente, álcool 70%, sabão em pó, além de esponja, vassoura, rodo, pano de chão. Todos os itens podem ser entregues no Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves - Avenida José Herculano, 50.

Em São Sebastião, uma das cidades mais afetadas pelas chuvas intensas e onde 35 mortes foram confirmadas pelo governo do Estado de São Paulo , o fundo de solidariedade está recebendo doações de roupas, alimentos, colchões, itens de higiene pessoal, produtos de limpeza e outros itens para ajudar as famílias e pessoas atingidas pelas chuvas em sua sede, na rua Capitão Luiz Soares, 33, no Centro, e nas regionais municipais da Secretaria de Serviços Públicos (SESEP).

Para quem quer ajudar e não puder levar as doações até o local, o fundo de solidariedade da cidade também está aceitando doações em dinheiro via Pix (CNPJ 28.086.952/0001-99) ou por meio de depósito em conta do Banco do Brasil (agência 0715-3 e conta corrente 54708-5, em nome do Fundo Social de Solidariedade).

Mesmo em cidades menos afetadas pela chuva, as iniciativas as doações também estão sendo recolhidas pelas prefeituras. Em Ilhabela, a sede do Fundo Social , na rua Guaiamu, 56 - Perequê, pede doações de colchões, mantas, fogão, materiais de limpeza e produtos de higiene pessoal. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 99932-7150. Já no Guarujá doações de roupas, produtos de higiene e alimentos não perecíveis no Ginásio Tejereba, no Jardim Tejereba.

Com atuação em São Sebastião desde 2008, O Instituto Verdescola é uma das ONGs que estará trabalhando no recolhimento de doações como alimentos não perecíveis, água mineral, roupa de cama e banho, produtos de limpeza, roupas para crianças e adultos e produtos de higiene pessoal As doações devem ser entregues na sede do instituto - avenida Marginal, 44 - Praia Barra do Sahy. Também há possibilidade de doar via Pix pelo email verdescola@verdescola.org.br.

Já a ONG Gerando Falcões lançou uma campanha dedicada a arrecadar fundos para o atendimento as vítimas das chuvas no litoral norte. A organização vai fazer doar uma quantia igual para cada real doado pela sociedade, com limite de R$ 1 milhão e todos os recursos serão usados para compra de alimentos, roupas, colchões e kits de higiene. A campanha “Tamojunto” recebe doações via Pix, por meio do CNPJ 18.463.148/0001-28.

A Ação da Cidadania está mobilizada para o envio de alimentos, fraldas, colchões e kits de higiene e limpeza para as vítimas. A ONG está em contato com a Defesa Civil e entidades locais para que os donativos sejam entregues assim que os acessos comecem a ser liberados. As doações devem ser feitas através do site ou pelo PIX sos@acaodacidadania.org.br.