Motorista enfrenta trânsito intenso na descida pela Imigrantes

SÃO PAULO - Os motoristas que deixaram para viajar na manhã desta segunda-feira, 29, enfrentavam tráfego intenso na descida para a Baixada Santista. Na Rodovia dos Imigrantes os veículos começam a parar a partir do km 38, em São Bernardo do Campo, no ABC, logo depois da praça do pedágio.

Segundo a concessionária Ecovias, também há trânsito na descida pela Via Anchieta. Desde a meia-noite, cerca de 27 mil veículos já haviam passado pelas rodovias. Para os motoristas que ainda estão subindo a serra, a Ecovias liberou apenas a faixa norte da Imigrantes.

A concessionária informou que entre o dia 22 e as 19h de domingo, 28, cerca de 556 mil veículos já haviam seguido pelo Sistema Anchieta-Imigrantes rumo à Baixada Santista.