Governo de SP altera nome de mais uma estação de metrô; veja como fica

O governo de São Paulo vai mudar o nome da estação Jabaquara, da Linha 1-Azul, do Metrô, na zona sul da capital, para Jabaquara-Comitê Paralímpico Brasileiro. A assinatura do decreto que oficializa a mudança está agendada para a tarde desta quarta-feira, às 16h, no Palácio dos Bandeirantes.

A Estação Jabaquara, fica nas extremidades do ramal e tem conexão com o Terminal Rodoviário Jabaquara, de onde partem ônibus para o litoral do Estado. O trecho entre esta parada e a Vila Mariana foi o primeiro inaugurado na cidade.

Em razão da greve unificada, os portões amanheceram fechados na Estação Jabaquara, da Linha 1-Azul. Foto: Giovanna Castro/Estadão

Os terminais ficam a dois quilômetros de distância do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, no Parque Fontes do Ipiranga, com acesso pela Rodovia dos Imigrantes. A possibilidade da inclusão do nome do comitê ao da estação já havia sido mencionada por Tarcísio em agenda feita no mesmo centro de treinamento, no mês passado, no dia 8 de agosto.

A atualização do nome é feita pouco depois de os atletas brasileiros atingirem o melhor desempenho da história em Paralimpíadas, ao terminar em 5º lugar no quadro geral de medalhas dos jogos disputados Paris. A delegação voltou da Europa com 25 ouros, 26 pratas e 38 bronzes, totalizando 89 honrarias.

Atletas do Time SP - projeto do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência - foram convidados para irem ao Palácio dos Bandeirantes na cerimônia de assinatura do decreto. Segundo o CPB, 75 atletas estão confirmados no evento.