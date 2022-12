‘Na Perifa’ vence Prêmio Jatobá PR na categoria Mídia Editorial Própria

O Expresso na Perifa venceu o Prêmio Jatobá PR na categoria Mídia Editorial Própria. Criado e organizado pelo Grupo Empresarial de Comunicação (Gecom), o prêmio, entregue em cerimônia na capital paulista nesta terça-feira, 13, é uma importante referência para quem atua na área de comunicação e relações públicas do Brasil.

Plataforma de conteúdo multimídia criada em junho de 2021, o Expresso na Perifa faz parte de um projeto da 99, empresa de tecnologia ligada à mobilidade urbana e à conveniência, em parceria com o Estadão Blue Studio, do Grupo Estado. Focada no jornalismo de serviço sob a ótica de quem vive e mora nas comunidades e bairros das periferias das cidades, a publicação também concorreu na categoria Comunicação com Comunidade.

Ao relembrar como surgiu a ideia do projeto, durante o discurso de premiação, Carla Caroline, gerente de comunicação em Mobility da 99, exaltou a importância da informação alcançar pessoas que moram nas periferias. “Para se comunicar com as pessoas das classes C e D, para combater as fake news e levar informação de qualidade para áreas periféricas, a 99 se uniu ao Grupo Estado”, disse ela.

As reportagens, vídeos e podcasts são produzidos pelos coletivos parceiros: Nós, Mulheres da Periferia, Juca Guimarães e Embarque no Direito, de São Paulo; Favela em Pauta e Perifa Connection, do Rio; Lá da Favelinha, de Minas, e TV Periferia em Foco, do Pará. Participam ainda do projeto os colunistas Barkus e Joel Luiz Costa, o Gerando Falcões e outros convidados.

“Se buscamos uma diversidade em quem lê e acessa nossas matérias, devemos considerar que a equipe que produz e pensa a iniciativa também deve ser diversa, como acontece por aqui, com a maioria de pessoas negras produzindo, além de colaboradores LGBTQI+ e mulheres”, afirma Lucas Veloso, editor do Expresso na Perifa.

'Na Perifa' é um dos vencedores do Prêmio Jatobá PR. Na foto, da esquerda para a direita: Lucas Veloso, editor do Expresso na Perifa; Carla Caroline, gerente de comunicação em Mobility da 99; Raul Montenegro, head de comunicação da 99. Embaixo: Luís Fernando Bovo, diretor de Conteúdo e Operações do Estadão Blue Studio, e Anselmo Baccarini, diretor de comunicação para Fintech da 99. Foto: Arquivo pessoal

“O prêmio é um reconhecimento da importância de se comunicar de forma qualificada com as periferias, suprindo a ausência de veículos jornalísticos que conversem com esse público. A 99 tem impacto direto no fornecimento de transporte acessível a todos, especialmente aqueles que moram fora das regiões centrais, mais ricas da cidade”, afirma Raul Montenegro, head de comunicação da 99.

A conquista do prêmio mostra a importância das discussões sociais que são retratadas com a participação de moradores de bairros de regiões mais distantes e divulgadas amplamente.

O conteúdo é produzido por coletivos parceiros. Foto: Reprodução

“O Na Perifa nasceu para falar das periferias, para as periferias, usando para isso a união de coletivos que vivem esse dia a dia e um veículo com grande credibilidade. O Jatobá mostra que estamos no caminho certo”, acrescenta Luís Fernando Bovo, diretor de Conteúdo e Operações do Estadão Blue Studio. Ele também agradeceu à 99 pela parceria com o Estadão para viabilizar a ideia do projeto.

Com recorde de inscrições neste ano, o Prêmio Jatobá PR registrou a participação de 273 cases disputando 31 categorias da premiação. A comissão julgadora, integrada por 57 profissionais, analisou todos os trabalhos e classificou 138 deles para a disputa da grande final, na terça-feira. Clique aqui para saber mais sobre o prêmio.